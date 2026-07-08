Giá vàng hôm nay, ngày 8/7/2026: Giảm ngày thứ 3 liên tiếp, vàng SJC lại rơi thẳng đứng

Đời sống 08/07/2026 09:16

Hôm nay, ngày 8/9/2026, giá vàng miếng SJC giảm ngày thứ 3 liên tiếp với tổng mức 1,9 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 150 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng vàng miếng 700.000 đồng, mua vào còn 146,5 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 800.000 đồng, còn 146,2 triệu đồng, bán ra giảm 1 triệu đồng, còn 148 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 146,7 triệu đồng, bán ra 149,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua còn 146 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 8/7/2026: Giảm ngày thứ 3 liên tiếp, vàng SJC lại rơi thẳng đứng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin VietNamNet, sáng nay, giá vàng không có sự phục hồi, tiếp tục giảm xuống vùng 4.107 USD/ounce trước các diễn biến mới liên quan xung đột Mỹ - Iran.

Tính tới 20h30 ngày 7/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.177 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.176 USD/ounce. Tuy nhiên, đến 3h sáng. vàng lại rơi tự do về sát 4.100 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 7/7 giảm khoảng 3,6%, tương đương 158 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 132,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 7/7.

Chỉ số DXY mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đã trở lại mức 4,499% đã gây áp lực lên mặt hàng kim loại quý.

Tình hình eo biển Hormuz vẫn khá khó lường. Giá dầu WTI và Brent tăng hơn 1,5% khi mở cửa thị trường Mỹ, lên tương ứng gần 69,7 USD/thùng và 73,2 USD/thùng sau các vụ tấn công vào các tàu thương mại gần eo biển, bao gồm cả vụ một tàu chở dầu bị trúng vật phóng ngoài khơi Limah, Oman, vào sáng sớm thứ Ba.

Giá dầu tăng nhưng vẫn được kiềm chế bởi sự phục hồi xuất khẩu từ vùng Vịnh, việc OPEC+ tiếp tục tăng nguồn cung và thị trường vật chất dồi dào.

Đối với thị trường vàng, tác động trước mắt là một lực mua nhỏ mang tính địa chính trị, nhưng xu hướng giao dịch chủ đạo vẫn là phản ứng của lợi suất USD trước dữ liệu việc làm và kỳ vọng của Fed.

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