Quảng Ngãi: Bắt tài xế bỏ trốn sau vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

Đời sống 07/07/2026 11:12

Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong, tài xế rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 7.7, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với Cục CSGT (C08, Bộ Công an) và Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong tại nút giao quốc lộ 1 dẫn vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, sau khi xảy ra va chạm giao thông, tài xế điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường theo hướng từ Quảng Ngãi - Đà Nẵng.

Qua công tác truy vết, lực lượng công an xác định phương tiện di chuyển về hướng thành phố Đà Nẵng nên nhanh chóng phối hợp với C08 và Công an thành phố Đà Nẵng triển khai các biện pháp chốt chặn, truy tìm.

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện và dừng ô tô đầu kéo nghi liên quan đến vụ tai nạn, đồng thời mời tài xế về làm việc. Sau khi hoàn tất thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 6.7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương xác minh, truy tìm phương tiện gây ra vụ tai nạn chết người trên đường dẫn vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (đoạn qua xã Khánh Cường) rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15 cùng ngày, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dẫn từ quốc lộ 1 vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (đoạn qua xã Khánh Cường), khiến một phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Cường cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và truy tìm phương tiện cùng người điều khiển liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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