Tai nạn liên hoàn gây ùn tắc 5 km trên đèo Đại Ninh

Đời sống 24/06/2026 10:09

Do 3 xe gặp nạn nằm choán gần hết đường, ngay khúc cua đổ dốc, nên các xe khác không thể di chuyển qua lại. Dòng xe ùn ứ ở đoạn trên và đoạn dưới khu vực xảy ra tai nạn kéo dài hơn 5 km.

Theo báo Thanh Niên, thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 17 giờ 15 chiều nay (23.6), khi một chiếc xe tải chở hàng chạy hướng Đà Lạt xuống Phan Thiết trên quốc lộ 28B, đến giữa đèo Đại Ninh ở khu vực cầu cạn số 4 (xã Phan Sơn) đã va chạm với 2 xe ô tô con đang lên đèo để về hướng Đức Trọng.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Tại hiện trường, xe tải và một ô tô 7 chỗ đối đầu nhau, một ô tô 5 chỗ khác cạ sát bên hông xe tải. Cả 3 xe bị hư hỏng phần đầu.

Theo thông tin VNExpress, ông Nguyễn Thành, tài xế chứng kiến sự việc, cho biết các xe gặp nạn nằm chắn gần hết mặt đường ở đoạn cua dốc nên các xe không thể chạy tiếp, gây ùn ứ kéo dài ở cả hai đầu đèo.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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Vụ tai nạn gây ùn tắc 5 km trên đèo nối Đà Lạt - Phan Thiết. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Mới ngày hôm qua 22/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan phải có các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông tuyến quốc lộ 28B khi bước vào mùa mưa.

Đặc biệt, trong bối cảnh sân bay Liên Khương đang sửa chữa, dòng xe cộ đến Đà Lạt từ TP.HCM theo cao tốc để vào quốc lộ 28B thời điểm này rất đông.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, xe container và ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, xe container và ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc

Xe container khi đổ dốc lao sang phần đường ngược chiều, va chạm liên hoàn ba xe khác rồi lao xuống vực cùng ôtô 5 chỗ, đèo Bảo Lộc sáng nay ùn tắc kéo dài.

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