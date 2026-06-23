Đúng ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp ngồi trên đống vàng, xòe tay hứng lộc, may mắn vượt trội, sự nghiệp gặt hái thành công

Tâm linh - Tử vi 23/06/2026 11:42

Thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp ngồi trên đống vàng, xòe tay hứng lộc, may mắn vượt trội, sự nghiệp gặt hái thành công.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có một ngày vô cùng thuận lợi và khởi sắc ngoạn mục. Đồng thời, con giáp này có quý nhân trợ giúp nên có nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh mua may bán đắt, chuyện làm ăn hanh thông phát đạt, tiền bạc ào ào đổ về tay nhiều không kể xiết, chẳng lo lắng nhiều về vấn đề tài chính.

May mắn là đường tình duyên có cát tinh trợ mệnh nên khởi sắc hơn hẳn. Người độc thân có thể làm quen với nhiều bạn mới, mở rộng quan hệ và nâng cao cơ hội gặp được ý một nửa ưng ý cho mình. Trong khi đó thì tình cảm của các cặp đôi cũng ngày càng khăng khít hơn vì biết quan tâm chia sẻ với nhau.

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp ngồi trên đống vàng, xòe tay hứng lộc, may mắn vượt trội, sự nghiệp gặt hái thành công - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ có một ngày vô cùng thuận lợi và khởi sắc ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn sẽ không được như ý. Tiền bạc hư hao ngoài tầm kiểm soát, con giáp này chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không chặt chẽ nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ, không có khoản phòng bị. Bản mệnh vô cùng bối rối và phải vất vả chạy ngược chạy xuôi vay mượn để giải quyết vấn đề.

Hơn nữa, con giáp này có thể tiêu tốn một khoản kha khá cho những sở thích phù phiếm của mình trong ngày thứ Ba này. Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút là tiền bạc đội nón ra đi. Tuổi Thìn hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm cho mình. Đừng để việc này tiếp diễn bởi không lường trước được hậu quả đâu.

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp ngồi trên đống vàng, xòe tay hứng lộc, may mắn vượt trội, sự nghiệp gặt hái thành công - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn sẽ không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp. Con giáp này đã cố gắng hết sức mình, dồn hết tâm sức và tập trung hết mức để đạt được kết quả hoàn hảo nhất, giành lấy những mục tiêu đã đề ra. Chính vì thế mà bản mệnh được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao, có cơ hội thăng tiến.

Con giáp này là người hiền lành, rộng rãi, sống phóng khoáng với bạn bè, đồng nghiệp nên được rất nhiều người yêu quý. Trong ngày đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương, đừng chỉ một mình ôm nỗi đau thương bất tận.

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp ngồi trên đống vàng, xòe tay hứng lộc, may mắn vượt trội, sự nghiệp gặt hái thành công - Ảnh 3
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư 24/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, công danh thăng tiến, Mão - Thân nguy cơ mất tiền, khó khăn chồng chất

Tử vi thứ Tư 24/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, công danh thăng tiến, Mão - Thân nguy cơ mất tiền, khó khăn chồng chất

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, công danh thăng tiến, Mão - Thân nguy cơ mất tiền, khó khăn chồng chất.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 22 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 37 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 46 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 1 giờ 22 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội