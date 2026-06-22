Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bán rau bị thương do nước xịt vào mặt

Đời sống 22/06/2026 15:56

Phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh việc một phụ nữ bán rau bị xịt nước gây chảy máu trên mặt.

Theo thông tin từ báo Dân trí chiều 22/6, ông Đào Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa (Phú Thọ) cho biết, công an phường đang làm rõ vụ việc va chạm giữa người làm việc ở cửa hàng hải sản với một phụ nữ bán rau ở chợ Xuân Hòa xảy ra sáng cùng ngày.

Theo video clip được đưa lên mạng xã hội, người phụ nữ bán rau đã lớn tuổi bị thâm tím mặt mày, mắt sưng húp và có hai vết thương rỉ máu.

Vết thương được cho là xuất phát từ va chạm giữa bà bán rau với người làm việc ở cửa hàng hải sản tại chợ Xuân Hòa. Sau những lời qua tiếng lại giữa hai bên, người phụ nữ làm ở cửa hàng hải sản dùng vòi xịt nước loại áp lực cao xịt vào mặt bà bán rau.

“Sau khi mạng xã hội thông tin, công an địa phương đã vào cuộc làm rõ. Về phía chính quyền, đơn vị chức năng đang xem xét giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của cửa hàng này rồi”, ông Dũng cho hay.

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bán rau bị thương do nước xịt vào mặt - Ảnh 1
Ảnh hiện trường vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, cũng theo lãnh đạo phường Xuân Hòa, gia đình đã đưa người phụ nữ bán rau tới Bệnh viện Mắt Trung ương khám chữa, điều trị.

Chính quyền phường Xuân Hòa cho biết, người phụ nữ bán rau cư trú trên địa bàn Sóc Sơn (Hà Nội) và sang phường Xuân Hòa buôn bán. Bước đầu xác định va chạm xuất phát từ mâu thuẫn chỗ ngồi bán hàng.

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