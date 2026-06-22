Giải cứu 1 người Việt bị nhóm đồng hương bắt giữ, tống tiền ở Đài Loan

Đời sống 22/06/2026 13:44

Sáng 22/6, Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với các cơ quan liên quan giải cứu thành công một công dân trên địa bàn bị bắt giữ, tống tiền khi đang lao động tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 22/6, Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với các cơ quan liên quan giải cứu thành công một công dân trên địa bàn bị bắt giữ, tống tiền khi đang lao động tại Đài Loan (Trung Quốc).

Trưa 17/6, công an tiếp nhận trình báo của gia đình anh B.V.K. (SN 1987, trú tại xã Kỳ Anh) về việc anh gọi điện từ Đài Loan cầu cứu, cho biết đang bị một nhóm người bắt giữ và hành hung. Các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 400 triệu đồng để chuộc người.

Sau đó, gia đình liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn kèm video ghi lại cảnh anh K. bị giam giữ, đánh đập. Nhóm đối tượng sử dụng chính tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để liên lạc, đe dọa xâm hại tính mạng nếu gia đình không chuyển tiền theo yêu cầu.

Giải cứu 1 người Việt bị nhóm đồng hương bắt giữ, tống tiền ở Đài Loan - Ảnh 1
Tin nhắn của người thân anh K. cầu cứu lực lượng chức năng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Kỳ Anh khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan để thu thập thông tin và hỗ trợ trình báo với cơ quan chức năng nước sở tại.

Theo đại diện Công an xã Kỳ Anh, quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn do nạn nhân không xác định được nơi bị giam giữ, không thông thạo ngôn ngữ địa phương và luôn bị các đối tượng giám sát.

Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp của các bên liên quan, tối 18/6, cơ quan chức năng Đài Loan đã bắt giữ đối tượng cầm đầu vụ việc. Các đối tượng còn lại sau đó đưa anh K. đến trình diện cơ quan công an.

Hiện nạn nhân được xác định an toàn, không ảnh hưởng đến tính mạng. Vụ việc được cơ quan chức năng Đài Loan tiếp tục làm rõ.

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