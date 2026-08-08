TIN MỚI: Miền Bắc sắp nắng nóng diện rộng, nhiệt độ ngoài trời có thể vượt 40 độ

Đời sống 08/08/2026 11:50

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 9/8, khu vực Đông Bắc Bộ khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37°C, cục bộ có nơi trên 37°C.

Theo thông tin từ VTC News, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 7/8, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 7h đến 20h ngày 7/8 tại một số nơi vượt 70mm như: Trạm Châu Lộc (Nghệ An) 126mm; Cao Phạ 3 (Lào Cai) 81mm; Liên Hòa (Phú Thọ) 76mm và Nam Động 2 (Thanh Hóa) 72mm.

Dự báo, từ ngày 9/8, Đông Bắc Bộ có khả năng bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 10/8, vùng nắng nóng được dự báo mở rộng sang Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Tại các khu vực này, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kéo dài, nền nhiệt tăng cao và độ ẩm không khí giảm thấp có thể làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Thời tiết nắng nóng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây mất nước, kiệt sức, thậm chí sốc nhiệt nếu phải làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong thời gian dài.

Người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng nóng gay gắt, bổ sung đủ nước và chủ động các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ.

Về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 7/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ 5-10km/h.

Theo dự báo, đến 7h ngày 8/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Áp thấp nhiệt đới lúc này vẫn duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8 và chuyển hướng Đông Đông Nam, tốc độ 5-10km/h.

Đến 19h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ 5-10km/h trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sau đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng suy yếu dần thành vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

 

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Theo dự báo hiện tại, áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta.

TIN MỚI: Miền Bắc sắp nắng nóng diện rộng, nhiệt độ ngoài trời có thể vượt 40 độ - Ảnh 1
Miền Bắc sắp nắng nóng diện rộng

Theo thông tin từ VietNamNet, dự báo thời tiết ngày 8/8, các vùng trên cả nước: 

Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, vùng núi có nơi dưới 31 độ C.

 

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông rải rác.

Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 32-34 độ C.

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Từ khóa:   tin moi Miền Bắc dự báo thời tiết

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