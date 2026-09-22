Theo đó, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện, xác định ông Tuấn là cha đẻ và có các quyền, nghĩa vụ của người cha đối với con theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 22/9, TAND khu vực 2 (TPHCM) đã mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97) với bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3/2025, ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa xác định bé Đ. (SN 2021) là con ruột và đề nghị bà Trần Nguyễn Thiên An không ngăn cản ông thực hiện quyền, nghĩa vụ của người cha.

Tại tòa, ông Tuấn cho biết, năm 2020 ông và bà An có thời gian tìm hiểu. Sau đó, bà An thông báo mang thai con của ông. Nam ca sĩ nói gia đình đã hỗ trợ mẹ con bà An, nhưng một thời gian sau hai bên không còn liên lạc.

Phía bà An cho rằng hai người đến với nhau tự nguyện. Từ khi sinh con, bà là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Ông Tuấn từng hỗ trợ 106 triệu đồng, nhưng khoảng 5-6 tháng sau không tiếp tục. Bà khẳng định không ngăn cản ông Tuấn nhận con, thậm chí từng tạo điều kiện để ông đứng tên trên giấy khai sinh nhưng ông từ chối.



Thiên An và Jack có với nhau một con chung

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại phiên tòa, HĐXX công bố kết quả giám định xác định bé Đ. là con của ông Tuấn. Chủ tọa đề nghị các bên không đưa thông tin vụ việc lên mạng xã hội, tránh ảnh hưởng đến trẻ.

HĐXX cho rằng ngoài việc xác định quan hệ cha con về mặt pháp lý, các bên cần đặt quyền lợi của trẻ lên hàng đầu. Ông Tuấn cho biết, cảm thấy có lỗi với con và mong muốn con có tên cha trên giấy khai sinh, không có ý định tách con khỏi mẹ.

Trong khi đó, bà An cho rằng nếu ông Tuấn muốn thực hiện trách nhiệm làm cha thì nên làm từ những năm đầu đời của trẻ, đồng thời khẳng định bà vẫn có khả năng chăm sóc và chưa từng yêu cầu ông Tuấn chu cấp.

Trao đổi với phóng viên sau phiên tòa, Thiên An cho biết, tôn trọng phán quyết của HĐXX.