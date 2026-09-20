Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Trên trang cá nhân, diễn viên Nhã Phương lần đầu phản hồi chính thức về sự kiện chồng cô - nghệ sĩ Trường Giang bị 'đào' lại loạt bê bối trong quá khứ.

Giữa những tranh luận xoay quanh Trường Giang, Nhã Phương lần đầu chia sẻ rõ hơn về cách cô đối diện với những thông tin liên quan đến chồng và gia đình. Nữ diễn viên cho biết từng nhiều lần suy nghĩ về việc bản thân nên phản ứng thế nào khi những hình ảnh, câu chuyện trong quá khứ của Trường Giang được nhắc lại. Nhã Phương nhấn mạnh cô không chỉ là vợ của Trường Giang hay mẹ của các con mà còn là một người phụ nữ và nghệ sĩ có suy nghĩ độc lập. Theo nữ diễn viên, với tư cách một cá nhân hoạt động trong xã hội, cô có quan điểm riêng và quyền đưa ra những phản biện dựa trên suy nghĩ của mình.

Tuy nhiên, Nhã Phương cũng hiểu rằng bất kỳ động thái nào được đưa ra trong thời điểm nhạy cảm đều có thể khiến cô trở thành tâm điểm chú ý. Nữ diễn viên cho biết sau khi thể hiện quan điểm, cô nhận được nhiều phản hồi trái chiều, từ đồng tình, thương cảm đến những bình luận mỉa mai và nghi ngờ về cuộc sống hiện tại. Vợ chồng diễn viên Nhã Phương - Trường Giang Trước những suy đoán này, Nhã Phương chỉ khẳng định ngắn gọn: “Phương ổn”. Cô cho biết mình đã ý thức được việc lên tiếng đồng nghĩa với việc phải đối diện thêm sự chú ý và những phản ứng tiêu cực từ nhiều phía.

Không chỉ câu chuyện gia đình, Nhã Phương còn bị nhắc tên trong những tranh luận liên quan đến một sản phẩm cô từng tham gia quảng bá. Nữ diễn viên xác nhận mối quan hệ hợp tác này đã kết thúc từ giữa năm 2025. Nhã Phương giải thích việc nhận lời quảng bá sản phẩm vào thời điểm đó xuất phát từ sự tin tưởng cũng như trải nghiệm cá nhân. Cô cho biết mình từng trực tiếp sử dụng sản phẩm trước khi đồng ý hợp tác. Đối với những vấn đề đang được đặt ra về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, Nhã Phương không tự đưa ra kết luận. Cô cho biết tôn trọng kết quả xác minh của cơ quan chức năng và sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm nếu được yêu cầu. Hình ảnh Nhã Phương xuất hiện tại một sự kiện vào tối 12/9 Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng lên tiếng trước những thông tin mà cô cho là chưa có căn cứ. Nhã Phương mong các phản ánh liên quan đến mình và những sản phẩm từng quảng bá cần dựa trên thông tin được xác thực, tránh việc suy đoán hoặc lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng. Qua chia sẻ mới nhất, Nhã Phương cho thấy cô lựa chọn cách tiếp cận thận trọng trước những tranh luận đang diễn ra. Nữ diễn viên đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm trong phạm vi của mình và tuân thủ các kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi Nam Em mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ một dòng tâm sự về cuộc sống hiện tại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng được cô xóa sau đó.

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