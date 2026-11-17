Tại đêm chung kết Miss Business World 2026 diễn ra ở bang California (Mỹ), nữ doanh nhân Thảo Lê (SBD 177, đến từ Houston, Texas) đã chinh phục hội đồng chuyên môn để giành danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ (Miss Intelligence) – Bảng A.

Xuyên suốt hành trình, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ tư duy thực tế, phong thái tự tin và vốn kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp phong phú. Trên sân khấu Timeless Venues sang trọng, Thảo Lê nhận vương miện, sash, cúp vinh danh và bằng chứng nhận từ Nhà sáng lập Đặng Gia Bena, Trưởng Ban Giám khảo Jennifer Phạm và Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Quốc tế Hoàng Thị Nụ.

Chia sẻ sau đăng quang, tân Hoa hậu Trí tuệ bày tỏ lòng biết ơn sự ghi nhận của Ban tổ chức. Cô coi danh hiệu là động lực tiếp tục hoàn thiện bản thân, mở rộng sự nghiệp và sử dụng những trải nghiệm thực tế để lan tỏa tinh thần học hỏi trong cộng đồng nữ doanh nhân.

Thảo Lê trong phần trình diễn áo dài

Trước khi tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc, Thảo Lê được biết đến là Nhà sáng lập thương hiệu Nailcessity Nail Salon. Chọn ngành làm đẹp làm hướng đi dài hạn, cô tập trung chuẩn hóa quy trình phục vụ, chú trọng chất lượng và tạo dựng niềm tin bền vững với khách hàng địa phương.

Nỗ lực đó được chứng minh bằng những con số ấn tượng:

Năm 2024, Nailcessity được BusinessRate xếp Top 2 The Best Nail Salon tại Chula Vista, California (91911).

Trong hai năm liên tiếp 2025 và 2026, thương hiệu vươn lên vị trí Top 1 trên bảng xếp hạng này.

Nailcessity đạt điểm đánh giá ấn tượng 4,8/5 sao với khoảng 1.300 lượt review trên Google tại Chula Vista.

Thảo Lê trong phần trình diễn trang phục dạ hội

Đối với Thảo Lê, phát triển Nailcessity không đơn thuần là mở rộng kinh doanh, mà còn là hành trình tôi luyện năng lực quản trị và khẳng định bản lĩnh của phụ nữ Việt trên đất Mỹ.

Đêm chung kết Miss Business World 2026 diễn ra tối 14/11/2026 (giờ địa phương) tại California, quy tụ hơn 500 khách mời và phát sóng trực tuyến toàn cầu. Mùa giải đầu tiên do Topstar Entertainment USA phối hợp cùng Starworld Entertainment tổ chức.

Sự kiện được đầu tư hoành tráng với dàn sao hải ngoại như Thanh Thảo, Đan Trường, Quang Dũng... cùng sự dẫn dắt của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoài Tâm. Hội đồng Ban Giám khảo gồm: Hoa hậu Jennifer Phạm, Hoa hậu/CFO Bạch Mai, Dr. Michael M. Đào, cựu Thị trưởng Ted Bùi, cùng các Hoa hậu An Võ, Nguyễn Mỹ Linh, Hoàng Thị Nụ và Nguyễn Thị Hồng Lan.

Ban Giám khảo và đại diện BTC tại chung kết Miss Business World 2026

Nhà sáng lập Đặng Gia Bena nhấn mạnh cuộc thi hướng tới kết nối các nữ doanh nhân Việt tại Mỹ và toàn cầu, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và khát vọng vươn lên của người Việt.

Kết quả chung cuộc Miss Business World 2026:

Bảng A (Miss): Hoa hậu Anna Nga Vũ (Missouri); Các Á hậu: Trang Le Canavan (Texas), Tiffany Nghi La (New Jersey), Mỹ Uyên (Texas, kiêm Dạ hội); Giải chuyên đề: Tuyết Nguyễn (Nhân ái), Thảo Lê (Trí tuệ).

Bảng B (Mrs): Hoa hậu Christine Chau (Massachusetts, kiêm Thời trang & Yêu thích nhất); Các Á hậu: Tiffany Le (California), Linh Tran (California), Cuc Dana Huynh (California); Giải chuyên đề: Helen Nguyen (Nhân ái), Hồng Hạnh Nguyễn (Đại sứ Toàn cầu), Hồng Phấn (Toàn năng).

Giải phụ: Mary – June Hla (Thân thiện), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Khả ái).

Dàn người đẹp đăng quang rạng rỡ bên Nhà sáng lập Đặng Gia Bena

Mùa giải đầu tiên khép lại thành công mở ra nhiệm kỳ mới hứa hẹn nhiều hoạt động ý nghĩa của các nữ doanh nhân Việt tại Mỹ.