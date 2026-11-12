Phương Oanh than trời vì cuộc sống 'bất ổn' khi đưa hai con sang Hàn Quốc

Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến công tác tại Hàn Quốc cùng hai con Jimmy và Jenny.

Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến công tác tại Hàn Quốc cùng hai con Jimmy và Jenny. Thay vì có khoảng thời gian làm việc thoải mái, nữ diễn viên phải tất bật chăm sóc hai “đồng nghiệp nhí” với tính cách trái ngược. Cô hài hước viết: “Chuyến công tác với 2 ‘đồng nghiệp nhí’ bất ổn, 1 người thì rất khó ngồi yên 15 phút, còn 1 người thì động tí dỗi”. Chia sẻ dí dỏm của Phương Oanh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong những hình ảnh được đăng tải, Jimmy xuất hiện với trang phục cá tính, đội mũ nồi, trong khi em gái Jenny diện áo hồng cùng chiếc quần họa tiết trái tim đáng yêu. Hai bé được mẹ đưa đến nhiều địa điểm tham quan, trong đó có làng cổ Hanok nổi tiếng với kiến trúc nhà gỗ truyền thống của Hàn Quốc.

Phương Oanh chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi Hàn Quốc cùng hai con Jimmy và Jenny Trong chuyến đi, Phương Oanh vừa tranh thủ giải quyết công việc, vừa dành thời gian đưa các con khám phá những địa điểm mới. Những khoảnh khắc nữ diễn viên nắm tay hai bé dạo phố, vui chơi và chụp ảnh cho thấy cô cố gắng kết hợp lịch trình cá nhân với việc chăm sóc con nhỏ. Dù đôi lúc vất vả, sự đồng hành của Jimmy và Jenny cũng mang đến cho chuyến đi nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Từ khi sinh cặp song sinh vào tháng 5/2024, cuộc sống của Phương Oanh có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên hai con, từ nấu ăn, vui chơi đến du lịch. Cô cũng duy trì các hoạt động công việc, sáng tạo nội dung và quảng cáo, thay vì hoàn toàn rời xa showbiz. Việc đưa các con đi cùng trong những chuyến công tác cho thấy mong muốn dành nhiều thời gian bên gia đình của nữ diễn viên.

Bỏ lại ánh đèn rực rỡ của các đoàn phim truyền hình dài tập, Phương Oanh chọn cuộc sống bỉm sữa bận rộn với hai con nhỏ Trước khi được chú ý với hình ảnh mẹ bỉm sữa, Phương Oanh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh truyền hình phía Bắc. Sinh năm 1989, cô từng tham gia các bộ phim như Hoa bay, Ngược chiều nước mắt và tạo dấu ấn qua Lặng yên dưới vực sâu. Đặc biệt, vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê giúp tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu qua Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và Hương vị tình thân. Năm 2025, Phương Oanh trở lại màn ảnh với bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, đảm nhận vai Mỹ Anh sau thời gian tập trung cho gia đình. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc Jimmy, Jenny. Chuyến đi Hàn Quốc lần này không chỉ là dịp hoàn thành công việc mà còn giúp cô có thêm thời gian trải nghiệm cùng hai con.

MC Quyền Linh sống trong biệt thự vẫn mê dưa leo chấm chao, hé lộ cách dạy con đặc biệt Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, MC Quyền Linh đã có chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt và sở hữu cuộc sống sung túc bên bà xã doanh nhân Dạ Thảo cùng hai con gái Lọ Lem, Hạt Dẻ. Dù sống trong căn biệt thự rộng rãi, nam MC vẫn duy trì thói quen ăn uống giản dị. Những mâm cơm gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả thích thú bởi sự gần gũi, không cầu kỳ.

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