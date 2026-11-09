Công an làm rõ danh tính 3 người tung tin chưa kiểm chứng về Trường Giang

Hậu trường 09/11/2026 17:11

Vào ngày 9/11, trên trang cá nhân nghệ sĩ Trường Giang đăng tải văn bản do văn phòng luật sư đại diện pháp lý soạn.

Ngày 9/11, nghệ sĩ Trường Giang thu hút sự chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân văn bản do văn phòng luật sư đại diện pháp lý soạn thảo, liên quan đến vụ việc một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng về mình.

Theo nội dung văn bản, phía Trường Giang đã tiến hành lập vi bằng, thu thập và củng cố chứng cứ đối với những thông tin bị cho là sai sự thật. Đồng thời, đại diện pháp lý của nam nghệ sĩ gửi văn bản đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM cùng những công ty chủ quản, đơn vị vận hành nền tảng mạng xã hội, đề nghị phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an làm rõ danh tính 3 người tung tin chưa kiểm chứng về Trường Giang - Ảnh 1
Công an xác định 3 người đăng tin chưa kiểm chứng về Trường Giang

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Võ Vũ Trường Giang (nghệ sĩ Trường Giang) đã gửi đơn phản ánh đến các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, đề nghị xử lý những cá nhân, tổ chức quản trị và sử dụng tài khoản trên nhiều nền tảng mạng xã hội để đăng tải thông tin liên quan đến mình.

Phía nam nghệ sĩ cho rằng một số bài viết, video clip đã sử dụng hình ảnh Trường Giang để suy diễn, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Những nội dung này bị nhận định có dấu hiệu xúc phạm trực tiếp danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nam nghệ sĩ. Vì vậy, Trường Giang đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an TP Hà Nội mời nhiều cá nhân lên làm việc, trong đó có một số người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

Tại cơ quan công an, những người liên quan đã khai báo, thừa nhận hành vi của bản thân và cam kết không tiếp tục đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng. Một số cá nhân cũng tự nguyện đăng tải nội dung cải chính sau khi làm việc với cơ quan chức năng.

Công an làm rõ danh tính 3 người tung tin chưa kiểm chứng về Trường Giang - Ảnh 2
 Trường Giang đăng tải "tâm thư" xin lỗi, sau đó thông báo vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 ngày 1 đêm

Qua xác minh, Công an TP.HCM xác định 3 cá nhân có hành vi làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng như môi trường thông tin trên không gian mạng. Những trường hợp này được xác định vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 11, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.

Phía Trường Giang cho biết không loại trừ khả năng khởi kiện dân sự nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại và đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Đại diện pháp lý của nam nghệ sĩ đồng thời khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin, tránh phát tán những nội dung chưa được xác minh, gây ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi hợp pháp của người khác.

NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng

NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng

Ngày 9/11, nghệ sĩ Trường Giang thu hút sự chú ý khi đăng tải thông cáo báo chí từ công ty luật đại diện pháp lý trên trang cá nhân chính thức.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Giang Trường Giang kiện sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Chồng mất tăm 4 năm đột ngột về nhà ôm theo hộp vàng nặng trịch, vừa cất lời anh ta khiến tôi ngã ngửa

Chồng mất tăm 4 năm đột ngột về nhà ôm theo hộp vàng nặng trịch, vừa cất lời anh ta khiến tôi ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Bồ nhí của chồng vội vã nhắn tin khoe thai quý tử, tôi bình thản giơ tấm hình khiến cô ta tái mét mặt mày

Bồ nhí của chồng vội vã nhắn tin khoe thai quý tử, tôi bình thản giơ tấm hình khiến cô ta tái mét mặt mày

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như Phượng Hoàng, giàu sang bất tận

Qua đêm nay, 3 con giáp quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như Phượng Hoàng, giàu sang bất tận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi tài vận tăng vùn vụt

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi tài vận tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Vừa mở cửa đưa bạn gái về nhà, thấy hai bóng người giữa phòng khách tôi giật mình

Vừa mở cửa đưa bạn gái về nhà, thấy hai bóng người giữa phòng khách tôi giật mình

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Công an làm rõ danh tính 3 người tung tin chưa kiểm chứng về Trường Giang

Công an làm rõ danh tính 3 người tung tin chưa kiểm chứng về Trường Giang

Hậu trường 2 giờ 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp đón mưa cầu vồng, HÀO QUANG TỎA SÁNG, sự nghiệp lên hương, thành công ngoài sức mong đợi trong tháng cuối cùng của năm 2026

Chúc mừng 3 con giáp đón mưa cầu vồng, HÀO QUANG TỎA SÁNG, sự nghiệp lên hương, thành công ngoài sức mong đợi trong tháng cuối cùng của năm 2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Giữa đêm thấy vợ sụp gối trước mặt người giúp việc rồi đưa 30 triệu, sự thật đằng sau làm tôi sốc

Giữa đêm thấy vợ sụp gối trước mặt người giúp việc rồi đưa 30 triệu, sự thật đằng sau làm tôi sốc

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Qua đêm nay, 3 con giáp vét cạn tiền thiên hạ, cập bến giàu có, lộc lá đếm không xuể, may mắn hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp vét cạn tiền thiên hạ, cập bến giàu có, lộc lá đếm không xuể, may mắn hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng

NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng

Vợ Hà Đức Chinh bất ngờ khoe bụng bầu lần hai

Vợ Hà Đức Chinh bất ngờ khoe bụng bầu lần hai

Cường Đô La tiết lộ 4 ngày sức khỏe bất ổn sau khi bị ngộ độc

Cường Đô La tiết lộ 4 ngày sức khỏe bất ổn sau khi bị ngộ độc

Hồng Đào xúc động trước lời nhắn của con gái út

Hồng Đào xúc động trước lời nhắn của con gái út

Đan Lê khoe cơm nhà: Món ăn quen, cách bày biện khiến người xem muốn học

Đan Lê khoe cơm nhà: Món ăn quen, cách bày biện khiến người xem muốn học

Chuyện khó tin trong đám cưới của Hồng Đăng và vợ giữa trận mưa ngập Hà Nội 18 năm trước

Chuyện khó tin trong đám cưới của Hồng Đăng và vợ giữa trận mưa ngập Hà Nội 18 năm trước