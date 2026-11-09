Công an làm rõ danh tính 3 người tung tin chưa kiểm chứng về Trường Giang

Vào ngày 9/11, trên trang cá nhân nghệ sĩ Trường Giang đăng tải văn bản do văn phòng luật sư đại diện pháp lý soạn.

Ngày 9/11, nghệ sĩ Trường Giang thu hút sự chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân văn bản do văn phòng luật sư đại diện pháp lý soạn thảo, liên quan đến vụ việc một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng về mình. Theo nội dung văn bản, phía Trường Giang đã tiến hành lập vi bằng, thu thập và củng cố chứng cứ đối với những thông tin bị cho là sai sự thật. Đồng thời, đại diện pháp lý của nam nghệ sĩ gửi văn bản đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM cùng những công ty chủ quản, đơn vị vận hành nền tảng mạng xã hội, đề nghị phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an xác định 3 người đăng tin chưa kiểm chứng về Trường Giang Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Võ Vũ Trường Giang (nghệ sĩ Trường Giang) đã gửi đơn phản ánh đến các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, đề nghị xử lý những cá nhân, tổ chức quản trị và sử dụng tài khoản trên nhiều nền tảng mạng xã hội để đăng tải thông tin liên quan đến mình. Phía nam nghệ sĩ cho rằng một số bài viết, video clip đã sử dụng hình ảnh Trường Giang để suy diễn, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Những nội dung này bị nhận định có dấu hiệu xúc phạm trực tiếp danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nam nghệ sĩ. Vì vậy, Trường Giang đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an TP Hà Nội mời nhiều cá nhân lên làm việc, trong đó có một số người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Tại cơ quan công an, những người liên quan đã khai báo, thừa nhận hành vi của bản thân và cam kết không tiếp tục đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng. Một số cá nhân cũng tự nguyện đăng tải nội dung cải chính sau khi làm việc với cơ quan chức năng. Trường Giang đăng tải "tâm thư" xin lỗi, sau đó thông báo vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 ngày 1 đêm Qua xác minh, Công an TP.HCM xác định 3 cá nhân có hành vi làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng như môi trường thông tin trên không gian mạng. Những trường hợp này được xác định vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 11, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Phía Trường Giang cho biết không loại trừ khả năng khởi kiện dân sự nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại và đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Đại diện pháp lý của nam nghệ sĩ đồng thời khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin, tránh phát tán những nội dung chưa được xác minh, gây ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi hợp pháp của người khác.

NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng Ngày 9/11, nghệ sĩ Trường Giang thu hút sự chú ý khi đăng tải thông cáo báo chí từ công ty luật đại diện pháp lý trên trang cá nhân chính thức.

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