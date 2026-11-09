NÓNG: Phát hiện 14 người nước ngoài nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo ở TP.HCM

Được biết, thực hiện cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép, Công an TPHCM phát hiện một nhóm người nước ngoài nghi lừa đảo đang cư trú phường Tân Mỹ.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 8/1, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM và Công an phường Tân Mỹ đang xác minh, làm rõ về nhóm người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo .

Chiều tối 4/11, các đơn vị phối hợp bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 14 người nước ngoài, gồm 13 người Trung Quốc và một người Ma Rốc. Những người này đều không có thông tin khai báo tạm trú.

Theo cơ quan chức năng, nhóm người này sinh hoạt khép kín, cửa kính căn nhà luôn được dán kín. Mỗi ngày, chỉ có một người ra ngoài mua thực phẩm và nhu yếu phẩm rồi mang về.

Kiểm tra căn nhà, công an phát hiện 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phát wifi. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua đấu tranh ban đầu, công an xác định có một nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc thông qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền để những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc. Sau đó, họ được bố trí phương tiện đưa về căn nhà nói trên.

Công an làm việc với những người liên quan - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng được hướng dẫn lập sàn chứng khoán ảo mô phỏng những sàn giao dịch uy tín, sử dụng đường dẫn có tên gọi gần giống để đánh lạc hướng người tham gia.

Nhân viên được cung cấp danh sách và kịch bản, sử dụng ứng dụng WhatsApp để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân đầu tư. Khi có người đồng ý, nhóm này gửi mã QR tài khoản ngân hàng do quản lý chuẩn bị sẵn để nạn nhân chuyển tiền.

Sau khi nhận được tiền, nhóm quản lý điều chỉnh các thông số nhằm tạo lợi nhuận ảo trên tài khoản, khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời và tiếp tục rót thêm tiền. Khi số tiền chuyển vào đủ lớn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng người và các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.