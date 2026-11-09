Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp phất lên như vũ bão, giàu có chạm đỉnh, may mắn thấm vào người, làm ăn khấm khá

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, Tam Hợp nâng tầm cho tuổi Mùi trong công việc, giúp bạn dễ dàng đạt được thành tựu lớn lao. So với mọi người, bạn khá ít nói nhưng lại làm được việc nên cấp trên cực quý bạn. Nay Mùi còn thẳng thắn đàm phán được hợp đồng có lợi, kéo khách về phía mình.

Tiền tài cũng không kém phần khi có Thiên Tài trợ giúp. Tuổi này dễ trúng thưởng hoặc trúng mối làm ăn lớn, thời gian tới tiền vào túi ào ào. Sự vất vả của bạn trong thời gian qua được đền đáp, trời không bao giờ phụ lòng người có tâm tốt.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, Tam Hợp khuyên tuổi Sửu hạnh phúc với những gì mình đang có. Cùng một nhà thì mỗi người sẽ phải học cách biết chấp nhận, thỏa hiệp, chia sẻ, hiểu và tôn trọng người bạn đời để vượt qua nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn giúp người tuổi Sửu có cảm giác hôm nay bạn có tiếng nói trong gia đình, mọi người rất tin tưởng bạn. Thậm chí một số việc bạn làm dù là đơn giản thôi nhưng cũng được mọi người đánh giá cao.

Con giáp tuổi Tý

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, công việc của tuổi Sửu tiến triển đúng như mong muốn. Con giáp này hiểu rõ điều mình muốn là gì, lợi thế của bản thân nằm ở đâu để vận dụng đúng nơi đúng lúc, sớm chạm tay vào mục tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Vốn là người có nhiều tham vọng và luôn cố gắng, đây là khoảng thời gian vàng để con giáp này tiếp tục nỗ lực hết mình giành lấy thứ mình mong muốn. Dù có khó khăn đến đâu cũng hãy cứ kiên trì, rồi bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Trong ngày ngũ hành Mộc khắc Thổ, tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia có nhiều phần sứt mẻ.

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