Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp phất lên như vũ bão, giàu có chạm đỉnh, may mắn thấm vào người, làm ăn khấm khá

Tâm linh - Tử vi 09/11/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phất lên như vũ bão, giàu có chạm đỉnh, may mắn thấm vào người, làm ăn khấm khá trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, Tam Hợp nâng tầm cho tuổi Mùi trong công việc, giúp bạn dễ dàng đạt được thành tựu lớn lao. So với mọi người, bạn khá ít nói nhưng lại làm được việc nên cấp trên cực quý bạn. Nay Mùi còn thẳng thắn đàm phán được hợp đồng có lợi, kéo khách về phía mình. 

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp phất lên như vũ bão, giàu có chạm đỉnh, may mắn thấm vào người, làm ăn khấm khá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền tài cũng không kém phần khi có Thiên Tài trợ giúp. Tuổi này dễ trúng thưởng hoặc trúng mối làm ăn lớn, thời gian tới tiền vào túi ào ào. Sự vất vả của bạn trong thời gian qua được đền đáp, trời không bao giờ phụ lòng người có tâm tốt. 

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, Tam Hợp khuyên tuổi Sửu hạnh phúc với những gì mình đang có. Cùng một nhà thì mỗi người sẽ phải học cách biết chấp nhận, thỏa hiệp, chia sẻ, hiểu và tôn trọng người bạn đời để vượt qua nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống.

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp phất lên như vũ bão, giàu có chạm đỉnh, may mắn thấm vào người, làm ăn khấm khá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn giúp người tuổi Sửu có cảm giác hôm nay bạn có tiếng nói trong gia đình, mọi người rất tin tưởng bạn. Thậm chí một số việc bạn làm dù là đơn giản thôi nhưng cũng được mọi người đánh giá cao.

Con giáp tuổi Tý 

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, công việc của tuổi Sửu tiến triển đúng như mong muốn. Con giáp này hiểu rõ điều mình muốn là gì, lợi thế của bản thân nằm ở đâu để vận dụng đúng nơi đúng lúc, sớm chạm tay vào mục tiêu. 

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp phất lên như vũ bão, giàu có chạm đỉnh, may mắn thấm vào người, làm ăn khấm khá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vốn là người có nhiều tham vọng và luôn cố gắng, đây là khoảng thời gian vàng để con giáp này tiếp tục nỗ lực hết mình giành lấy thứ mình mong muốn. Dù có khó khăn đến đâu cũng hãy cứ kiên trì, rồi bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Trong ngày ngũ hành Mộc khắc Thổ, tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia có nhiều phần sứt mẻ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Chúc mừng 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, tài khoản tăng theo cấp số nhân, Đại Phú Đại Quý, tiền tài vô biên trong 3 tuần cuối tháng 11 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, tài khoản tăng theo cấp số nhân, Đại Phú Đại Quý, tiền tài vô biên trong 3 tuần cuối tháng 11 dương lịch

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, tài khoản tăng theo cấp số nhân, Đại Phú Đại Quý, tiền tài vô biên trong 3 tuần cuối tháng 11 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp có vận khí hanh thông, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có bùng nổ

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp có vận khí hanh thông, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng

NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng

Hậu trường 54 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe từ quả thanh mai: Tăng cường miễn dịch và ngừa lão hóa

Khám phá lợi ích sức khỏe từ quả thanh mai: Tăng cường miễn dịch và ngừa lão hóa

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
NÓNG: Phát hiện 14 người nước ngoài nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo ở TP.HCM

NÓNG: Phát hiện 14 người nước ngoài nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp phất lên như vũ bão, giàu có chạm đỉnh, may mắn thấm vào người, làm ăn khấm khá

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp phất lên như vũ bão, giàu có chạm đỉnh, may mắn thấm vào người, làm ăn khấm khá

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2026: SJC giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2026: SJC giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng' sau ngày 9/11/2026, tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng' sau ngày 9/11/2026, tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Khi về già, cha mẹ mong chờ điều gì ở con cái?

Khi về già, cha mẹ mong chờ điều gì ở con cái?

Xã hội 2 giờ 14 phút trước
Lâm Đồng: 10 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc biển

Lâm Đồng: 10 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc biển

Tin y tế 2 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp trở mình thành đại gia, tài vượng tăng lên thấy rõ, tiền đầy túi, tình đầy tim, làm một hưởng mười trong 15 ngày tới

Mừng 3 con giáp trở mình thành đại gia, tài vượng tăng lên thấy rõ, tiền đầy túi, tình đầy tim, làm một hưởng mười trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Qua đêm nay, 3 con giáp vét cạn tiền thiên hạ, cập bến giàu có, lộc lá đếm không xuể, may mắn hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp vét cạn tiền thiên hạ, cập bến giàu có, lộc lá đếm không xuể, may mắn hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp có vận khí hanh thông, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có bùng nổ

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp có vận khí hanh thông, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có bùng nổ

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng' sau ngày 9/11/2026, tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng' sau ngày 9/11/2026, tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Mừng 3 con giáp trở mình thành đại gia, tài vượng tăng lên thấy rõ, tiền đầy túi, tình đầy tim, làm một hưởng mười trong 15 ngày tới

Mừng 3 con giáp trở mình thành đại gia, tài vượng tăng lên thấy rõ, tiền đầy túi, tình đầy tim, làm một hưởng mười trong 15 ngày tới

3 con giáp tài lộc vượng phát 'như mưa trút nước', sự nghiệp thắng lớn, dễ dàng có bạc tỷ trong tay sau ngày 9/11/2026

3 con giáp tài lộc vượng phát 'như mưa trút nước', sự nghiệp thắng lớn, dễ dàng có bạc tỷ trong tay sau ngày 9/11/2026

Mừng 3 con giáp được Phật Bà yêu chiều hết mực, vượng khí tăng cao, ngồi trên hố vàng hố bạc, cơ ngơi vững chắc trong các ngày 9, 10, 11 tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp được Phật Bà yêu chiều hết mực, vượng khí tăng cao, ngồi trên hố vàng hố bạc, cơ ngơi vững chắc trong các ngày 9, 10, 11 tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời