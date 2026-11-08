Bạch Lộc bị réo tên khi Điền Hi Vi được fan Thái Lan chào đón cuồng nhiệt

Cụ thể, Bạch Lộc dự kiến tổ chức fanmeeting mang tên MEET & LOVE BAILU SPECIAL FANMEETING tại ICONSIAM HALL, Bangkok vào ngày 25/10/2026. Đây là hoạt động thuộc dự án WeSpark, nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá của WeTV, nơi nữ diễn viên đảm nhận vai trò Đại sứ toàn cầu. Trước thông tin này, nhiều người hâm mộ đã lên kế hoạch sang Thái Lan, đặt vé máy bay và khách sạn để gặp thần tượng.

Hai sự kiện liên tiếp tại Thái Lan khiến Bạch Lộc và Điền Hi Vi bất ngờ bị đặt lên bàn cân, kéo theo cuộc tranh cãi giữa cộng đồng người hâm mộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong khi buổi gặp gỡ fan của Bạch Lộc phải hủy sát ngày tổ chức vì lo ngại an ninh, Điền Hi Vi lại có màn xuất hiện náo nhiệt tại Bangkok, được đông đảo người hâm mộ chào đón.

Tuy nhiên, ngày 19/10, phòng làm việc của Bạch Lộc bất ngờ thông báo hủy sự kiện sau khi trao đổi với nền tảng và đánh giá những cảnh báo rủi ro an ninh gần đây. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã phát đi khuyến cáo công dân cảnh giác trước các vụ mất tích, lừa đảo và cưỡng ép đưa người đến khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Cảnh báo cũng đề cập những lời mời chụp phim, biểu diễn giả mạo nhắm đến người hoạt động trong ngành giải trí .

Để giảm thiểu thiệt hại cho người hâm mộ, ê-kíp Bạch Lộc triển khai chính sách hoàn vé miễn phí, đồng thời cam kết hỗ trợ những khoản chi phí thực tế liên quan đến vé máy bay và khách sạn đối với trường hợp đủ điều kiện. Nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi vì sự thay đổi ngoài mong muốn.

Trái ngược với tình huống trên, ngày 5/11, Điền Hi Vi vẫn có mặt tại Bangkok để tham dự sự kiện iQIYI iJOY TH 2027 với tư cách Đại sứ toàn cầu của iQIYI International. Màn xuất hiện của nữ diễn viên tại sân bay nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đông đảo fan Thái tập trung chào đón. Cô liên tục vẫy tay, nhận hoa và tương tác với người hâm mộ. Tại ICONSIAM HALL, Điền Hi Vi tiếp tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình trong buổi giao lưu.

Sức hút của nữ diễn viên được đánh giá có liên quan đến phong độ sự nghiệp nổi bật trong năm 2026. Ba bộ phim gồm Trục Ngọc, Low IQ Crime và Gả Kim Thoa lần lượt ghi dấu ấn trên các nền tảng trực tuyến lớn của Trung Quốc. Đặc biệt, Gả Kim Thoa vượt mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên Youku chỉ sau 48 giờ phát sóng, đồng thời được phát hành trên Netflix.

Sự đối lập giữa hai lịch trình nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận. Một bộ phận tài khoản được cho là người hâm mộ Bạch Lộc bị chỉ trích vì nghi ngờ lượng fan đón Điền Hi Vi tại sân bay, thậm chí cho rằng hình ảnh chào đón rầm rộ chỉ nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Những màn công kích này vô tình khiến Bạch Lộc bị kéo vào cuộc khẩu chiến và trở thành đối tượng chế giễu.

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc so sánh hai sự kiện là thiếu công bằng. Fanmeeting của Bạch Lộc bị hủy vì yếu tố an toàn, trong khi hoạt động của Điền Hi Vi là sự kiện quảng bá quốc tế do nền tảng lớn tổ chức. Hai chương trình có tính chất và phương thức tổ chức khác nhau, không thể dùng để đánh giá sức hút của hai nghệ sĩ. Bản thân Bạch Lộc cũng không phải người gây ra tranh cãi, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ cuộc hơn thua giữa một bộ phận người hâm mộ.