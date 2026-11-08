Bạch Lộc bị réo tên khi Điền Hi Vi được fan Thái Lan chào đón cuồng nhiệt

Sao quốc tế 08/11/2026 16:30

Hai sự kiện liên tiếp tại Thái Lan khiến Bạch Lộc và Điền Hi Vi bất ngờ bị đặt lên bàn cân, kéo theo cuộc tranh cãi giữa cộng đồng người hâm mộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong khi buổi gặp gỡ fan của Bạch Lộc phải hủy sát ngày tổ chức vì lo ngại an ninh, Điền Hi Vi lại có màn xuất hiện náo nhiệt tại Bangkok, được đông đảo người hâm mộ chào đón.

Hai sự kiện liên tiếp tại Thái Lan khiến Bạch Lộc và Điền Hi Vi bất ngờ bị đặt lên bàn cân, kéo theo cuộc tranh cãi giữa cộng đồng người hâm mộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong khi buổi gặp gỡ fan của Bạch Lộc phải hủy sát ngày tổ chức vì lo ngại an ninh, Điền Hi Vi lại có màn xuất hiện náo nhiệt tại Bangkok, được đông đảo người hâm mộ chào đón.

Cụ thể, Bạch Lộc dự kiến tổ chức fanmeeting mang tên MEET & LOVE BAILU SPECIAL FANMEETING tại ICONSIAM HALL, Bangkok vào ngày 25/10/2026. Đây là hoạt động thuộc dự án WeSpark, nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá của WeTV, nơi nữ diễn viên đảm nhận vai trò Đại sứ toàn cầu. Trước thông tin này, nhiều người hâm mộ đã lên kế hoạch sang Thái Lan, đặt vé máy bay và khách sạn để gặp thần tượng.

Tuy nhiên, ngày 19/10, phòng làm việc của Bạch Lộc bất ngờ thông báo hủy sự kiện sau khi trao đổi với nền tảng và đánh giá những cảnh báo rủi ro an ninh gần đây. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã phát đi khuyến cáo công dân cảnh giác trước các vụ mất tích, lừa đảo và cưỡng ép đưa người đến khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Cảnh báo cũng đề cập những lời mời chụp phim, biểu diễn giả mạo nhắm đến người hoạt động trong ngành giải trí.

Bạch Lộc bị réo tên khi Điền Hi Vi được fan Thái Lan chào đón cuồng nhiệt - Ảnh 1

Để giảm thiểu thiệt hại cho người hâm mộ, ê-kíp Bạch Lộc triển khai chính sách hoàn vé miễn phí, đồng thời cam kết hỗ trợ những khoản chi phí thực tế liên quan đến vé máy bay và khách sạn đối với trường hợp đủ điều kiện. Nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi vì sự thay đổi ngoài mong muốn.

Trái ngược với tình huống trên, ngày 5/11, Điền Hi Vi vẫn có mặt tại Bangkok để tham dự sự kiện iQIYI iJOY TH 2027 với tư cách Đại sứ toàn cầu của iQIYI International. Màn xuất hiện của nữ diễn viên tại sân bay nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đông đảo fan Thái tập trung chào đón. Cô liên tục vẫy tay, nhận hoa và tương tác với người hâm mộ. Tại ICONSIAM HALL, Điền Hi Vi tiếp tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình trong buổi giao lưu.

Sức hút của nữ diễn viên được đánh giá có liên quan đến phong độ sự nghiệp nổi bật trong năm 2026. Ba bộ phim gồm Trục Ngọc, Low IQ Crime và Gả Kim Thoa lần lượt ghi dấu ấn trên các nền tảng trực tuyến lớn của Trung Quốc. Đặc biệt, Gả Kim Thoa vượt mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên Youku chỉ sau 48 giờ phát sóng, đồng thời được phát hành trên Netflix.

Bạch Lộc bị réo tên khi Điền Hi Vi được fan Thái Lan chào đón cuồng nhiệt - Ảnh 2

Sự đối lập giữa hai lịch trình nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận. Một bộ phận tài khoản được cho là người hâm mộ Bạch Lộc bị chỉ trích vì nghi ngờ lượng fan đón Điền Hi Vi tại sân bay, thậm chí cho rằng hình ảnh chào đón rầm rộ chỉ nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Những màn công kích này vô tình khiến Bạch Lộc bị kéo vào cuộc khẩu chiến và trở thành đối tượng chế giễu.

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc so sánh hai sự kiện là thiếu công bằng. Fanmeeting của Bạch Lộc bị hủy vì yếu tố an toàn, trong khi hoạt động của Điền Hi Vi là sự kiện quảng bá quốc tế do nền tảng lớn tổ chức. Hai chương trình có tính chất và phương thức tổ chức khác nhau, không thể dùng để đánh giá sức hút của hai nghệ sĩ. Bản thân Bạch Lộc cũng không phải người gây ra tranh cãi, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ cuộc hơn thua giữa một bộ phận người hâm mộ.

Bạch Lộc tái cơ cấu doanh nghiệp sau khi rời công ty quản lý gắn bó 10 năm

Bạch Lộc tái cơ cấu doanh nghiệp sau khi rời công ty quản lý gắn bó 10 năm

Thông tin ba doanh nghiệp liên quan đến Bạch Lộc lần lượt hoàn tất thủ tục hủy đăng ký trong tháng 10 thu hút sự quan tâm của truyền thông Trung Quốc. Đáng chú ý, trước khi pháp nhân cũ cuối cùng hoàn tất thủ tục, nữ diễn viên đã thành lập một doanh nghiệp mới tại Thượng Hải, trong bối cảnh kết thúc hợp đồng quản lý kéo dài 10 năm với Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc tái cơ cấu doanh nghiệp sau khi rời công ty quản lý gắn bó 10 năm

Bạch Lộc tái cơ cấu doanh nghiệp sau khi rời công ty quản lý gắn bó 10 năm

Bạch Lộc thông báo hủy fan meeting tại Bangkok, cam kết bồi thường chi phí cho người hâm mộ

Bạch Lộc thông báo hủy fan meeting tại Bangkok, cam kết bồi thường chi phí cho người hâm mộ

Bạch Lộc đối mặt biến động lớn khi lượng người theo dõi sụt giảm chóng mặt

Bạch Lộc đối mặt biến động lớn khi lượng người theo dõi sụt giảm chóng mặt

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Bạch Lộc gây chú ý khi ghi hình Running Man, Vương Tổ Lam tái xuất sau nhiều năm

Bạch Lộc gây chú ý khi ghi hình Running Man, Vương Tổ Lam tái xuất sau nhiều năm

Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar

Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar

TIN MỚI NHẤT

Thấy bố chồng lặng lẽ đứng khóc trước phòng người giúp việc, tôi vỡ lẽ khi biết nguyên do

Thấy bố chồng lặng lẽ đứng khóc trước phòng người giúp việc, tôi vỡ lẽ khi biết nguyên do

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Phát hiện con trăn khổng lồ dài 3 mét trên mái nhà, nhà sư dũng cảm tóm lấy nó bằng tay không

Phát hiện con trăn khổng lồ dài 3 mét trên mái nhà, nhà sư dũng cảm tóm lấy nó bằng tay không

Video 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Người đàn ông vô cùng phấn khích khi đào được cục vàng nặng tới 1,2kg, trị giá lên đến 4.1 tỷ

Người đàn ông vô cùng phấn khích khi đào được cục vàng nặng tới 1,2kg, trị giá lên đến 4.1 tỷ

Video 2 giờ 16 phút trước
Thấy cháu ngủ ngoan bất thường, tôi âm thầm tìm hiểu thì phát hiện ra cách chăm con của chị dâu

Thấy cháu ngủ ngoan bất thường, tôi âm thầm tìm hiểu thì phát hiện ra cách chăm con của chị dâu

Tâm sự Eva 2 giờ 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi tài vận tăng vùn vụt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi tài vận tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Bạch Lộc bị réo tên khi Điền Hi Vi được fan Thái Lan chào đón cuồng nhiệt

Bạch Lộc bị réo tên khi Điền Hi Vi được fan Thái Lan chào đón cuồng nhiệt

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Người ngư dân đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện con cá trê ước tính dài khoảng 2 mét và nặng 65 kg bị mắc vào lưới

Người ngư dân đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện con cá trê ước tính dài khoảng 2 mét và nặng 65 kg bị mắc vào lưới

Video 3 giờ 16 phút trước
Trở về nhà và bắt gặp khoảng khắc không ngờ, tôi chọn cách im lặng rời đi

Trở về nhà và bắt gặp khoảng khắc không ngờ, tôi chọn cách im lặng rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 9/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 9/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp hào quang soi sáng đường đi, gặp vận đỏ, hồng phát Lộc Trời, tiền bạc tới tấp

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp hào quang soi sáng đường đi, gặp vận đỏ, hồng phát Lộc Trời, tiền bạc tới tấp

Qua đêm nay, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam diễn viên Trung Quốc bỏng độ 2 vùng mặt khi quay cảnh phun lửa

Nam diễn viên Trung Quốc bỏng độ 2 vùng mặt khi quay cảnh phun lửa

Vì sao phim của Lưu Đức Hoa bất ngờ hoãn chiếu sau nhiều lần lỡ hẹn?

Vì sao phim của Lưu Đức Hoa bất ngờ hoãn chiếu sau nhiều lần lỡ hẹn?

Dương Siêu Việt tái hợp Đổng Tư Thành trong phim thanh xuân mới

Dương Siêu Việt tái hợp Đổng Tư Thành trong phim thanh xuân mới

Hồ Hạnh Nhi trở lại giảng đường ở tuổi 47, muốn lấn sân viết kịch bản và đạo diễn

Hồ Hạnh Nhi trở lại giảng đường ở tuổi 47, muốn lấn sân viết kịch bản và đạo diễn

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu lập thành tích đáng chú ý với 'Chiết Ánh Trăng'

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu lập thành tích đáng chú ý với 'Chiết Ánh Trăng'

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ khó cứu sức hút của 'Thượng Công Chúa'

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ khó cứu sức hút của 'Thượng Công Chúa'