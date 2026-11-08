Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu lập thành tích đáng chú ý với 'Chiết Ánh Trăng'

Ngày 6/11, tài khoản Weibo chính thức của Chiết Ánh Trăng thông báo bộ phim vượt mốc 7.000 điểm nhiệt trên nền tảng iQIYI. Trước đó, tác phẩm liên tiếp ghi nhận các cột mốc 6.500 và 7.000 điểm chỉ sau thời gian ngắn phát sóng. Thành tích này phần nào cho thấy sức hút ban đầu của dự án, nhất là khi phim mới bước vào những tập đầu tiên.

Sau khi chính thức lên sóng ngày 5/11, bộ phim Chiết Ánh Trăng do Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đóng chính nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Sở hữu câu chuyện tình yêu thanh xuân nhẹ nhàng cùng mô-típ nữ chính chủ động theo đuổi tình cảm, tác phẩm có màn khởi đầu đáng chú ý trên đường đua phim truyền hình Hoa ngữ tháng 11.

Tuy nhiên, đến chiều 7/11, Chiết Ánh Trăng vẫn chưa chạm mốc 10.000 điểm nhiệt như kỳ vọng của một bộ phận khán giả. Bảng xếp hạng thời gian thực trên iQIYI cập nhật lúc 15h30 ghi nhận phim đạt 6.976 điểm, đứng thứ ba trong danh sách phim truyền hình. Dù điểm nhiệt có thể biến động theo thời gian, thành tích hiện tại cho thấy tác phẩm vẫn cần thêm thời gian để tạo cú bứt phá.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ, Chiết Ánh Trăng là phần cuối trong bộ ba Nam Vu, nối tiếp Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành. Bộ phim gồm 27 tập, với Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đảm nhận hai vai chính Phó Thức Tắc và Vân Ly. Dàn diễn viên còn có Lư Dương Dương, Lý Ca Dương, Hoàng Thánh Trì, Hoàng Đình Đình, Tạ Bân Bân và Triệu Bằng Hạo.

Câu chuyện xoay quanh Vân Ly, cô gái mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, đến Nam Vu học cao học và tình cờ gặp lại Phó Thức Tắc – chàng trai từng khiến cô rung động thời trung học. Từ tình cảm đơn phương, Vân Ly quyết định chủ động theo đuổi, từng bước bước vào thế giới của anh. Sự chân thành và kiên trì của cô dần khiến Phó Thức Tắc mở lòng.

Dẫu vậy, hành trình tình yêu của cả hai không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào. Khi mối quan hệ trở nên sâu sắc, họ phải đối diện với khác biệt trong suy nghĩ, những tổn thương cá nhân và cả khoảng cách. Vân Ly từng ra nước ngoài, trong khi Phó Thức Tắc nỗ lực vượt qua quá khứ để theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Cuộc tái ngộ sau đó mở ra cơ hội để cả hai hàn gắn.

Với lợi thế từ nguyên tác và sự kết hợp lần đầu của hai diễn viên chính, Chiết Ánh Trăng vẫn có cơ hội cải thiện thành tích. Tuy nhiên, khả năng giữ chân khán giả trong những tập tiếp theo mới là yếu tố quyết định sức hút lâu dài của bộ phim.