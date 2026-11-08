Giá trị dinh dưỡng và tác động sức khỏe từ loại cá thịt trắng bình dân

Ở các quốc gia nhập khẩu, basa thường được sử dụng như một sự thay thế cho cá tuyết hoặc cá tuyết chấm đen. Do hai loại cá này có hương vị và kết cấu tương tự nhau.

Cá basa là một loại cá trắng, được tìm thấy nhiều ở vùng nước sông Mekong và sông Chao Phraya, chảy qua một số quốc gia ở Đông Nam Á. Đây là một loại cá da trơn, có tên khoa học là Pangasius bocourti. Với chi phí nhân giống, nuôi trồng, thu hoạch, đóng gói thấp, cá basa đang được xuất khẩu rộng rãi sang các nước khác nhau trên thế giới. Basa có thân khung rộng với đầu nhỏ, thịt chắc. Cá basa có mùi nhẹ nên được đánh giá là món hải sản được ưa chuộng trong các nhà hàng. Tại đất nước Ấn Độ, cá basa được kết hợp vào các công thức nấu ăn truyền thống của Ấn Độ.

Hỗ trợ quá trình giảm cân: Không phải tự nhiên mà cá basa lại có mặt trong nhiều thực đơn ăn kiêng, giảm cân, tất cả là nhờ thành phần dinh dưỡng cao và ít calo của loại cá này. Trong 100g cá basa chỉ có khoảng 50 calo, thậm chí còn ít hơn một số loại thịt nên rất thích hợp để ăn kiêng.

Bổ sung protein: Thành phần dinh dưỡng cá basa nổi bật với hàm lượng protein cao. Chỉ với 126g cá basa có thể chứa đến hơn 22g protein, con số khá ấn tượng để giúp cơ thể tăng cường protein cho cơ bắp và các hoạt động khác.

Kéo dài tuổi thọ: Thật vậy, các nghiên cứu cho thấy người thường xuyên ăn nhiều cá hơn thịt, trong đó có cá basa có tuổi thọ cao hơn những trường hợp còn lại. Điều này đến từ việc cá basa có chứa nhiều omega 3 rất tốt cho sức khỏe, giảm mệt mỏi, stress, căng thẳng, bảo vệ sức khỏe tim mạch,...

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện xương: Các nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng cá basa cho thấy, da cá basa là một cách bổ sung dồi dào vitamin D cho cơ thể, đây cũng là loại vitamin cực quan trọng đối với việc hấp thụ và phát huy hết tác dụng của canxi với sức khỏe. Ăn cá basa thường xuyên là một cách để đề phòng bệnh còi xương, loãng xương và các vấn đề sức khỏe liên quan đến thiếu vitamin D.

Bổ sung thêm khoáng chất: Lợi ích của cá basa không thể nào không kể đến khả năng tăng cường chất khoáng cho cơ thể, đặc biệt là các khoáng chất như kali, kẽm,... Những chất khoáng này hỗ trợ bảo vệ tế bào thành mạch, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ,...

Những rủi ro khi ăn cá basa

Mặc dù có nhiều lợi ích, cá basa cũng tiềm ẩn một số rủi ro nếu không được chế biến và bảo quản đúng cách:

Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ nhiễm chất ô nhiễm: Cá basa sống trong môi trường dễ bị ảnh hưởng bởi các chất thải công nghiệp như thủy ngân, polychlorinated biphenyls (PCB). Dư lượng này có thể gây hại nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Ảnh hưởng từ môi trường nuôi trồng: Các hóa chất và thuốc được sử dụng trong quá trình nuôi cá có thể gây ô nhiễm. Dù vậy, các chuyên gia nhận định dư lượng kim loại nặng trong cá basa thường nằm trong ngưỡng an toàn.

Nguy cơ từ cá chưa nấu chín: Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên tránh ăn cá basa sống hoặc nấu chưa chín kỹ. Việc chế biến cá đúng cách giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và đảm bảo an toàn thực phẩm.