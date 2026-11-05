Tác dụng cấp ẩm, làm đẹp da và tăng cường miễn dịch từ quả dưa hấu

Dinh dưỡng 05/11/2026 11:49

Dưa hấu là một trong những loại trái cây yêu thích của nhiều người vào mỗi dịp hè nóng bức. Loại quả này không chỉ có vị ngọt thanh mát mà còn mang lại nhiều lợi ích nhất định cho sức khỏe bởi chúng chứa nhiều thành phần dinh dưỡng thiết yếu, như vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật.

Dưa hấu thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae), giàu chất chống oxy hóa, bao gồm :ycopene và L-citrulline, cùng các chất dinh dưỡng như kali, vitamin C, vitamin A, magiê và chất xơ… Ngoài ra, hạt dưa hấu còn chứa magiê, sắt, kẽm và chất béo lành mạnh.

Dưa hấu là loại trái cây lành mạnh mà bạn có thể thưởng thức riêng hoặc phối hợp trong các công thức nấu ăn ngọt hoặc mặn.

Tác dụng cấp ẩm, làm đẹp da và tăng cường miễn dịch từ quả dưa hấu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả dưa hấu 

Cung cấp nước tức thì và bù đắp điện giải cho cơ thể

Thành phần của dưa hấu phần lớn là nước, kết hợp cùng các khoáng chất thiết yếu như Kali và Magie. Việc thưởng thức dưa hấu trong những ngày nắng nóng hay sau khi tập luyện thể thao giúp cơ thể nhanh chóng bù đắp lượng nước và điện giải đã mất qua mồ hôi, ngăn ngừa tình trạng kiệt sức, đau đầu và say nắng hiệu quả.

Bảo vệ tim mạch vững chắc nhờ lycopene và citrulline

Dưa hấu là một trong những nguồn cung cấp Lycopene - chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng, dồi dào nhất trong tự nhiên. Lycopene giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và hạ huyết áp. Bên cạnh đó, dưa hấu còn chứa Citrulline, một loại axit amin giúp kích thích sản sinh Nitric Oxide, làm thư giãn các mạch máu và thúc đẩy lưu thông máu trơn tru, giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Tác dụng cấp ẩm, làm đẹp da và tăng cường miễn dịch từ quả dưa hấu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Nếu bạn đang trong quá trình giữ dáng hay giảm cân, dưa hấu chính là "người bạn đồng hành" lý tưởng. Dưa hấu sở hữu lượng calo cực kỳ thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ. Lượng nước dồi dào giúp làm đầy dạ dày, tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn vặt, đồng thời kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón.

Bảo vệ thị lực và tăng cường sức khỏe đôi mắt

Dưa hấu rất giàu Vitamin A, Beta-carotene, Lutein và Zeaxanthin - những dưỡng chất vàng cho đôi mắt. Các hợp chất này giúp bảo vệ điểm vàng và võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh cũng như các gốc tự do, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Tác dụng cấp ẩm, làm đẹp da và tăng cường miễn dịch từ quả dưa hấu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nuôi dưỡng làn da và tóc luôn tươi trẻ, mịn màng

Sự kết hợp giữa Vitamin A, Vitamin C và lượng nước dồi dào trong dưa hấu mang lại lợi ích làm đẹp tuyệt vời cho phái đẹp. Vitamin C thúc đẩy quá trình sản sinh Collagen giúp da giữ độ đàn hồi, ngăn ngừa nếp nhăn sớm, trong khi Vitamin A hỗ trợ tái tạo tế bào da và niêm mạc tóc, giữ cho làn da luôn căng mọng và mái tóc chắc khỏe.

Hạn chế ăn dưa hấu khi mắc bệnh tiểu đường

Do dưa hấu có chứa đường mía, đường glucose và đường fructose nên sau khi ăn dưa hấu, lượng đường trong máu sẽ tăng cao. Với những bệnh nhân tiểu đường, đây là một điều cấm kỵ. Lượng đường trong máu cao có thể dẫn tới tình trạng rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, gây ngộ độc và thậm chí đe dọa đến cả tính mạng người bệnh. Nếu bạn đang mắc bệnh tiểu đường, tuyệt đối không nên ăn nhiều dưa hấu.

Tác dụng cấp ẩm, làm đẹp da và tăng cường miễn dịch từ quả dưa hấu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh suy thận không nên ăn dưa hấu

Bệnh nhân suy thận thường bị phù chân do chức năng bài tiết nước của thận bị suy giảm. Việc ăn nhiều dưa hấu sẽ gây tích nước, thận không thể bài tiết nước ra khỏi cơ thể kịp thời dẫn tới tình trạng lượng nước trong cơ thể vượt quá khả năng dự trữ, làm cho dung tích máu tăng lên. Từ đó, tình trạng phù sẽ trở nên trầm trọng hơn kéo theo các biểu hiện kiệt sức, mệt mỏi. Do đó, những người thận yếu hay mắc bệnh thận nên thận trọng khi ăn dưa hấu để bảo vệ sức khỏe.

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