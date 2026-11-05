Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp rũ sạch vận xui, Phú Quý ập đến, Tài Lộc dồi dào, điềm lành gõ cửa, mọi điều viên mãn

Bước qua tháng 10 âm lịch, đem lại tin tốt về công việc cho tuổi Thìn. Con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Thu nhập của tuổi Thìn cũng tăng lên. Bản mệnh không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, con giáp này còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bản mệnh đang làm nghề tự do. Vận trình tình cảm bình ổn. Mối quan hệ giữa cặp đôi đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều.

Con giáp tuổi Thân

Bước qua tháng 10 âm lịch, Chính Quan soi tỏ con đường thăng tiến cho người tuổi Thân. Bạn biết mình cần phải làm gì và nói gì để được lòng lãnh đạo. Nhờ cách ứng xử khéo léo mà bạn dễ dàng được đối phương tin tưởng và dành cho nhiều cơ hội phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Người tham gia thi cử, tuyển chọn cũng gặp nhiều may mắn, nhất là ai đi theo con đường hành chính. Bạn phát huy đúng phong độ và tự tin thể hiện vốn kiến thức, khiến các cấp lãnh đạo nhanh chóng tuyển chọn vào vòng trong.

Con giáp tuổi Sửu

Bước qua tháng 10 âm lịch, đường tài lộc có khởi sắc hơn nhờ Thiên Tài trợ vận. Con giáp tuổi Sửu không phải là con giáp lười biếng, ham ăn chơi, bạn rất chăm cày cuốc bất kể ngày nghỉ. Tuổi này hay có thêm khoản thu bên ngoài, được người khác tạo cho cơ hội kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ là kiếm được.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình duyên bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị lỡ bước. Đối với các cặp đôi thì nên san sẻ việc nhà với nhau nhiều hơn, đừng để nửa kia làm một mình.

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