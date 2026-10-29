Cuối tháng 10 bước qua tháng 11, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 29/10/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ trong cuối tháng 10 bước qua tháng 11 này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Cuối tháng 10 bước qua tháng 11, công việc của người tuổi Thân đều nỗ lực gấp nhiều lần hơn người khác mỗi khi bắt đầu làm việc nào đó. Chính vì điều này, bản mệnh luôn nhận được đánh giá cao từ cấp trên lẫn đồng nghiệp. Do đó, vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Nguồn thu nhập cải thiện đáng kể trong khoảng thời gian này. Đó chính là thành quả xứng đáng với công sức mà con giáp này bỏ ra trong thời gian vừa qua. 

Cuối tháng 10 bước qua tháng 11, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên ấm êm, tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang trong giai đoạn ngọt ngào, lãng mạn vì cả hai luôn có sự quan tâm và chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Tý

Cuối tháng 10 bước qua tháng 11, có Tam Hội cục che chở, tuổi Tý có nguồn năng lượng tràn đầy, làm việc hết mình, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Điều này giúp cho bản mệnh có ngày làm việc tương đối thoải mái và dễ chịu mà không gặp phải áp lực hay căng thẳng nào quá lớn. 

Cuối tháng 10 bước qua tháng 11, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với màn thể hiện của mình, rất có thể trong thời gian tới bản mệnh sẽ được giao phó những trách nhiệm mới trong công việc, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chấp nhận thách thức. Đây cũng là thời điểm con giáp này có một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp. 

Con giáp tuổi Hợi 

Cuối tháng 10 bước qua tháng 11, tuổi Hợi đón khá nhiều vận may về tài lộc. Con giáp này tìm được thời cơ kiếm tiền khi mà không ai tìm thấy được, hơn thế nữa lại mạnh dạn dám nghĩ dám làm nên tiền bạc cứ thế chảy ào ào vào túi, rủng rỉnh chi tiêu.

Cuối tháng 10 bước qua tháng 11, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này tuổi Hợi cũng sẽ tìm ra những cách mới để hoàn thành công việc được giao. Dĩ nhiên bản mệnh vẫn mất một ít thời gian để thử nghiệm và điều chỉnh, song kết quả cuối cùng mới là điều con giáp này quan tâm và cảm thấy hài lòng về những thứ mình làm được.

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