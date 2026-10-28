Nữ sinh Trường Đại học Quy Nhơn tử vong bất thường tại phòng trọ

Đời sống 28/10/2026 10:04

Nữ sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được phát hiện tử vong tại phòng trọ ở phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 27.10, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận các cơ quan chức năng đang điều tra vụ một nữ sinh viên tử vong tại phòng trọ.

Nạn nhân là N.T.T.K (19 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Lắk), sinh viên Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non, Trường đại học Quy Nhơn.

Nữ sinh Trường Đại học Quy Nhơn tử vong bất thường tại phòng trọ - Ảnh 1
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân nữ sinh viên tử vong tại phòng trọ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 26/10, bạn bè không liên lạc được với K.. Đến khoảng 22h cùng ngày, một người bạn ở cùng dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Hiển, phường Quy Nhơn Nam đến phòng kiểm tra.

Tại đây, người bạn phát hiện K. nằm bất động trong nhà vệ sinh nên nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, K. được xác định đã tử vong. Trên người nạn nhân có dấu hiệu tiếp xúc với chất lỏng.

Hiện vụ nữ sinh viên tử vong tại phòng trọ trên đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

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