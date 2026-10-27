Bị ép cưới con gái sếp, tôi dẫn thẳng vợ đến nhà sếp khiến cả họ ngã ngửa

Tâm sự 27/10/2026 15:00

Nhưng cũng tại những lời hoa mỹ đó mà tôi tự hại thân mình. Con gái của sếp say mê tôi ra mặt. Cô ấy chủ động ghé sang văn phòng của tôi nhiều lần. Nhưng tôi không muốn làm mất lòng sếp, vẫn tử tế tiếp đãi cô ấy.

Tôi làm việc trong một công ty sản xuất vật liệu xây dựng tư nhân. Gần đây, tôi được thăng chức làm giám đốc chi nhánh. Đến tuổi này, có được công việc ổn định, lấy được vợ hiền thì với tôi đã là đủ đầy rồi.

Sếp tổng có một cô con gái, một tháng trước là tiệc mừng sinh nhật của cô ấy. Tôi cũng được dịp tham gia. Chẳng ngờ, cô gái đó lại rất thích tôi, luôn miệng trò chuyện với tôi. Tôi lại chỉ là nhân viên của sếp, đương nhiên phải tìm cách để lấy lòng sếp. Tôi không ngại khen con gái sếp vừa giỏi vừa xinh, thông minh lại hiểu chuyện…

Nhưng cũng tại những lời hoa mỹ đó mà tôi tự hại thân mình. Con gái của sếp say mê tôi ra mặt. Cô ấy chủ động ghé sang văn phòng của tôi nhiều lần. Nhưng tôi không muốn làm mất lòng sếp, vẫn tử tế tiếp đãi cô ấy. Cô gái này cũng rất chủ động, dù biết tôi đã có gia đình cũng không ngại. Nhưng tôi đã có vợ, tôi cũng rất yêu cô ấy nên sẽ không phản bội vợ.

Tôi cứ nghĩ khi nói thật lòng mình như thế thì con gái của sếp sẽ tự rút lui. Nào ngờ, hôm sau sếp gặp tôi rồi đề nghị tôi ly hôn vợ để lấy con gái ông ấy. Khi nghe tôi từ chối thì ông ta giận dữ lên:

Bị ép cưới con gái sếp, tôi dẫn thẳng vợ đến nhà sếp khiến cả họ ngã ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Tôi thương con gái lắm, nó đòi thứ gì tôi cũng cho. Cậu lấy nó thì tôi đảm bảo cậu cả đời sống trong nhung lụa. Cậu chịu thiệt một lần nhưng sướng cả đời. Cậu đừng làm phật lòng tôi.”.

Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Đến khi gia đình gia đình thấy tôi đẩy vợ ngồi trên chiếc xe lăn thì ai cũng kinh ngạc nghẹn lời.

Tôi từ tốn kể lại cho họ nghe về lý do vì sao vợ mình tàn tật ngồi xe lăn. Tôi quen vợ từ khi còn trẻ nông nổi. Một lần đi đường, vì mải chơi game trên di động mà không kịp né chiếc xe tải đang lao tới. Vợ tôi là người kéo tôi ra, lãnh hậu quả phải mất hai chân cả đời. Tôi đã hứa với lòng phải có trách nhiệm và yêu thương cô ấy đến khi còn hơi thở cuối cùng.

Khi nghe thế, cả gia đình của sếp tôi đều rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, sếp tôi vỗ vai khen tôi như vậy mới là đàn ông. Ông ấy còn nói rất tin tưởng vào tài năng của tôi nên muốn tôi làm con rể. Giờ không thể được thì ông ấy muốn tôi trở thành cánh tay đắc lực cùng ông ấy chèo chống công ty. Sếp tôi rất quý tôi và vợ, mong cả hai sẽ thường xuyên đến nhà ông chơi. Từ đó, con gái của sếp cũng không làm khó tôi nữa, trở thành bạn bè với gia đình tôi.

Từ đó, tôi không chỉ được sếp quý mến, trọng dụng mà còn có thể yên tâm chăm sóc, yêu thương người vợ hy sinh của mình.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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