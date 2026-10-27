Thành Long hội ngộ dàn sao Hong Kong, khán giả bồi hồi nhớ thời hoàng kim

Theo HK01 và Liên Hợp Tảo Báo, cuộc gặp ban đầu là bữa ăn thân mật giữa Đàm Vịnh Lân, Thành Long và Tăng Chí Vỹ. Tại nhà hàng, họ tình cờ gặp vợ chồng Lâm Tử Tường và Diệp Thiến Văn, tạo nên cuộc hội ngộ ngoài dự kiến. Nhiều khán giả gọi đây là “bữa tiệc thế kỷ” của giới giải trí Hong Kong.

Mới đây, truyền thông Hong Kong và Trung Quốc đưa tin Thành Long , Tăng Chí Vỹ, Đàm Vịnh Lân cùng vợ chồng Lâm Tử Tường và Diệp Thiến Văn bất ngờ hội ngộ tại một nhà hàng. Những hình ảnh do Đàm Vịnh Lân đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý, quy tụ nhiều gương mặt gạo cội từng ghi dấu ấn sâu đậm trong làng giải trí Hong Kong.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Đàm Vịnh Lân cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc bên bạn bè. Thành Long diện trang phục giản dị, tươi cười trước ống kính, còn Tăng Chí Vỹ hào hứng tạo dáng. Lâm Tử Tường xuất hiện với chiếc khăn quàng cổ quen thuộc, trong khi Diệp Thiến Văn gây chú ý với trang phục đỏ và mái tóc bạc đặc trưng.

Sức hút của cuộc gặp không chỉ đến từ danh tiếng của các nghệ sĩ mà còn nằm ở tình bạn kéo dài nhiều thập kỷ. Đàm Vịnh Lân và Tăng Chí Vỹ quen biết nhau từ nhỏ, từng chơi bóng cùng nhau trước khi bước chân vào giới nghệ thuật. Sau này, cả hai tiếp tục hợp tác trong nhiều dự án, trong đó có Song Thành Cố Sự (1991) của đạo diễn Trần Khả Tân, bộ phim có sự tham gia của Trương Mạn Ngọc và mang về cho Tăng Chí Vỹ giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong.

Tình bạn giữa Đàm Vịnh Lân và Thành Long cũng gắn với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Khi quay Long Huynh Hổ Đệ tại Nam Tư vào thập niên 1980, Thành Long từng gặp tai nạn nghiêm trọng trong một cảnh hành động và phải phẫu thuật.

Trong chương trình Thời Quang Âm Nhạc Hội năm 2021, Đàm Vịnh Lân kể rằng ông từng đứng ngoài phòng bệnh, huýt sáo ca khúc Bằng Hữu để động viên bạn. Khi nghe Thành Long yếu ớt hát theo, ông mới phần nào yên tâm.

Cuộc hội ngộ lần này vì thế gợi lại nhiều ký ức về thời kỳ rực rỡ của điện ảnh và âm nhạc Hong Kong. Sau hàng chục năm hoạt động, những nghệ sĩ kỳ cựu vẫn duy trì tình bạn thân thiết, khiến một bữa tối tình cờ trở thành khoảnh khắc ý nghĩa đối với người hâm mộ.