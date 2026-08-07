Đạo diễn 'Spider-Man: Brand New Day' lên tiếng về tin đồn liên quan đến Thành Long

Bên cạnh doanh thu ấn tượng, bộ phim còn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả. Kịch bản được đầu tư kỹ lưỡng cùng các pha hành động sáng tạo, mãn nhãn là những yếu tố được khen ngợi nhiều nhất.

Spider-Man: Brand New Day do Marvel Studios và Sony Pictures phối hợp sản xuất đã tạo nên cơn sốt phòng vé khi vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu chỉ sau 6 ngày công chiếu. Thành tích này giúp bộ phim trở thành tác phẩm đạt cột mốc trên nhanh thứ hai trong lịch sử điện ảnh, chỉ xếp sau Avengers: Endgame.

Trước đó, từng xuất hiện thông tin cho rằng đội ngũ Thành Gia Ban của ngôi sao võ thuật Thành Long đảm nhận phần chỉ đạo hành động. Tuy nhiên, đạo diễn Destin Daniel Cretton đã bác bỏ tin đồn này. Ông cho biết Thành Long chỉ đến London để thăm đoàn phim, còn người trực tiếp chỉ đạo các cảnh hành động là Trương Bằng.

Trương Bằng từng là diễn viên đóng thế của Thành Long và có nhiều năm kinh nghiệm tham gia các dự án Hollywood như Kingsman, Wonder Woman hay Rush Hour 3. Anh cũng là học trò của cố diễn viên đóng thế kiêm chỉ đạo võ thuật Bradley James Allan, thành viên thế hệ thứ tư của Thành Gia Ban. Theo đạo diễn Cretton, chính mối liên hệ này đã khiến nhiều người hiểu lầm rằng Thành Gia Ban góp mặt trong dự án.

Điểm đặc biệt của Spider-Man: Brand New Day là ưu tiên các cảnh quay thật thay vì lạm dụng kỹ xảo CGI. Để chuẩn bị cho vai diễn, Tom Holland trải qua ba tháng tập luyện cường độ cao và học thêm Nhu thuật Brazil nhằm thực hiện các động tác chiến đấu phức tạp. Nam diễn viên cũng tự đảm nhận nhiều cảnh treo cáp, nhào lộn và cận chiến có độ khó lớn.

Trong một sự kiện quảng bá tại Trung Quốc, Tom Holland dành nhiều lời khen cho đội ngũ chỉ đạo hành động và chia sẻ rằng cuộc gặp với Thành Long trên phim trường là kỷ niệm đáng nhớ. Anh tin rằng khán giả sẽ được chứng kiến những màn hành động ở đẳng cấp mới, khác biệt so với mọi phần phim Spider-Man trước đây, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho tác phẩm.