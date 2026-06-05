Nguyên Hoa tiết lộ thói quen tiết kiệm của Thành Long từ thời niên thiếu

Sao quốc tế 05/06/2026 06:30

Nguyên Hoa - nam diễn viên võ thuật gạo cội người Hong Kong - mới đây gây chú ý khi nhận lời xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Tại đây, ông tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về các sư huynh đệ trong nhóm Thất Tiểu Phúc.

Nam diễn viên võ thuật kỳ cựu Nguyên Hoa mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia một chương trình truyền hình và chia sẻ nhiều kỷ niệm thú vị về những người anh em đồng môn trong nhóm Thất Tiểu Phúc nổi tiếng của Hong Kong.

Trong cuộc trò chuyện, Nguyên Hoa cho biết ông, Thành Long và Hồng Kim Bảo đã quen biết từ khi còn nhỏ, cùng trải qua những năm tháng học võ và biểu diễn dưới sự đào tạo nghiêm khắc của sư phụ Vu Chiêm Nguyên. Chính vì gắn bó từ thuở thiếu thời nên các thành viên trong nhóm đều hiểu rất rõ tính cách và thói quen của nhau.

Khi được hỏi về tin đồn Thành Long là người khá tiết kiệm, Nguyên Hoa khiến khán giả bật cười khi trả lời: “Dưới góc độ của tôi, cậu ấy là người keo kiệt”. Tuy nhiên, ông nhanh chóng giải thích rằng đây chỉ là cách nói vui về tính cách thời nhỏ của ngôi sao võ thuật nổi tiếng.

Nguyên Hoa tiết lộ thói quen tiết kiệm của Thành Long từ thời niên thiếu - Ảnh 1

Theo lời kể của Nguyên Hoa, hồi còn bé, mỗi khi có đồ ăn ngon, Thành Long thường cất riêng thay vì chia sẻ ngay với mọi người. Chỉ đến khi thức ăn gần hết hạn hoặc sắp hỏng, anh mới mang ra cho các sư huynh đệ cùng thưởng thức. Câu chuyện hài hước này khiến nhiều khán giả thích thú bởi nó hé lộ một góc đời thường ít người biết của ngôi sao hành động hàng đầu châu Á.

Trái ngược với Thành Long, Hồng Kim Bảo được Nguyên Hoa nhận xét là người vô cùng hào sảng và rộng rãi. Nam diễn viên thường chủ động mời mọi người ăn uống, sẵn sàng chi tiền cho bạn bè và có phong cách sống rất phóng khoáng. Nguyên Hoa thừa nhận trong số các sư huynh đệ của mình, Hồng Kim Bảo là người ông ngưỡng mộ và kính trọng nhất.

Không chỉ chia sẻ những câu chuyện hậu trường về đồng môn, Nguyên Hoa còn hiếm hoi nhắc đến cuộc hôn nhân hạnh phúc với bà xã Evina. Ông kể hai người gặp nhau tại phim trường Thiệu Thị khi Evina theo mẹ đến thăm đoàn làm phim. Ngay từ lần gặp đầu tiên, nam diễn viên đã có cảm tình với cô gái ngoài ngành giải trí. Sau khoảng một năm tìm hiểu, cả hai quyết định kết hôn.

Nguyên Hoa tiết lộ thói quen tiết kiệm của Thành Long từ thời niên thiếu - Ảnh 2

Xuất hiện cùng chồng trong chương trình, Evina dành nhiều lời khen cho Nguyên Hoa. Bà cho biết ông luôn đặt gia đình lên hàng đầu, thường về nhà ngay sau khi hoàn thành công việc. Theo tiết lộ của Evina, mỗi khi nhận cát-xê hay tiền lương, Nguyên Hoa đều giao toàn bộ cho vợ quản lý, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để chi tiêu cá nhân.

Vì tương lai học tập của các con, Evina từng đưa hai con sang Vancouver, Canada sinh sống. Trong nhiều năm, Nguyên Hoa phải thường xuyên di chuyển giữa Hong Kong và Canada để vừa làm việc vừa chăm lo gia đình. Hiện tại, khi các con đã trưởng thành, lập gia đình và ông đã lên chức ông nội, vợ chồng Nguyên Hoa có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống bình yên bên nhau.

Những chia sẻ chân thành của nam diễn viên không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp khán giả hiểu thêm về tình bạn kéo dài nhiều thập kỷ giữa các thành viên Thất Tiểu Phúc cũng như cuộc sống gia đình giản dị phía sau ánh hào quang của một ngôi sao võ thuật nổi tiếng.

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