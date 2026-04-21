Tiết lộ lý do khiến Đặng Lệ Quân chia tay Thành Long

Sao quốc tế 21/04/2026 17:17

Trong 42 năm cuộc đời, Đặng Lệ Quân không chỉ được nhớ đến bằng dấu ấn nghệ thuật mà còn bởi những mối quan hệ từng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Nhắc đến Đặng Lệ Quân, công chúng thường nhớ tới giọng ca ngọt ngào qua những bản tình ca bất hủ và chuyện tình dang dở với Thành Long. Tuy nhiên, phía sau sự nghiệp âm nhạc nổi bật là một cuộc đời riêng có nhiều biến động, đặc biệt ở phương diện tình cảm.

Từ khi còn trẻ, Đặng Lệ Quân đã hoạt động nghệ thuật và sớm có những mối tình. Khi sang Hồng Kông (Trung Quốc) làm việc năm 15 tuổi, bà được cho là từng quen một người đàn ông lớn tuổi hơn. Dù nhận được sự hỗ trợ trong công việc, mối quan hệ này không kéo dài.

Đến cuối thập niên 1970, khi phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản, nữ ca sĩ tiếp tục được nhắc đến trong mối quan hệ với một doanh nhân trẻ. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, quan điểm khác biệt về hôn nhân và sự nghiệp khiến cả hai không đi đến kết quả lâu dài. Với Đặng Lệ Quân, âm nhạc vẫn là ưu tiên lớn trong cuộc sống.

Tiết lộ lý do khiến Đặng Lệ Quân chia tay Thành Long - Ảnh 1

Một mối quan hệ khác từng được truyền thông nhắc đến là chuyện tình giữa bà và Thành Long. Hai người gặp nhau tại Mỹ vào đầu thập niên 1980, trong giai đoạn cả hai đều có thời gian làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, mối quan hệ này được cho là không kéo dài vì Thành Long vô tâm.

Sau đó, cả hai ít nhắc công khai về chuyện cũ. Trong một cuộc phỏng vấn được truyền thông đăng lại, Thành Long từng có chia sẻ ngắn về mối quan hệ này.

Những năm cuối đời, Đặng Lệ Quân sống kín tiếng hơn và được cho là có mối quan hệ với một nhiếp ảnh gia người nước ngoài. Dù vậy, bà chưa từng kết hôn. Một số thông tin cho biết nữ ca sĩ từng bày tỏ quan điểm riêng về hôn nhân với người thân.

Tiết lộ lý do khiến Đặng Lệ Quân chia tay Thành Long - Ảnh 2

Ngày 7/5/1995, Đặng Lệ Quân qua đời tại Thái Lan sau cơn hen suyễn cấp, hưởng dương 42 tuổi. Sự ra đi của bà khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Tang lễ của bà sau đó được tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc) với sự tham gia của người thân, bạn bè và đông đảo người hâm mộ.

Trong lễ tang, một số chi tiết bên lề cũng được truyền thông nhắc lại, trong đó có việc Củng Lợi gửi vòng hoa chia buồn, còn Thành Long không có mặt. Khi đó, nam diễn viên cho biết ông không kịp trở về. Đó cũng là nỗi day dứt của nam tài tử suốt nhiều năm qua.

Nhiều năm sau khi qua đời, âm nhạc của Đặng Lệ Quân vẫn được công chúng yêu mến. Các ca khúc gắn với tên tuổi bà tiếp tục được nhắc nhớ, còn cuộc đời riêng của nữ ca sĩ vẫn là đề tài được công chúng quan tâm khi nhìn lại chặng đường của một nghệ sĩ có ảnh hưởng trong âm nhạc châu Á.

Từ khóa:   Thành Long sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đi tảo mộ, 8 người gặp nạn, phải nhập viện cấp cứu

Đi tảo mộ, 8 người gặp nạn, phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Danh tính người chồng đoạt mạng vợ rồi ôm con 9 tháng tuổi bỏ trốn

Danh tính người chồng đoạt mạng vợ rồi ôm con 9 tháng tuổi bỏ trốn

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Vợ chồng ngạt khói, tổn thương đa cơ quan nguy kịch trong vụ cháy ở TP.HCM

Vợ chồng ngạt khói, tổn thương đa cơ quan nguy kịch trong vụ cháy ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Xe buýt lao khỏi đường khi vào cua khuất tầm nhìn, 22 người tử vong thương tâm

Xe buýt lao khỏi đường khi vào cua khuất tầm nhìn, 22 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 30 phút trước
Đúng 3 con giáp có số trở thành tỷ phú, cầu được ước thấy, tiền vào như nước từ giờ đến cuối tháng 3 âm lịch

Đúng 3 con giáp có số trở thành tỷ phú, cầu được ước thấy, tiền vào như nước từ giờ đến cuối tháng 3 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Bé gái lớp 2 bị bạn cùng lớp dùng thước đánh bầm tím người

Bé gái lớp 2 bị bạn cùng lớp dùng thước đánh bầm tím người

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cát xê gấp 10 lần Trần Phi Vũ khi đóng 'Bạch nhật đề đăng'

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cát xê gấp 10 lần Trần Phi Vũ khi đóng 'Bạch nhật đề đăng'

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Tai nạn thương tâm, người đàn ông ngất xỉu, ngã xuống hồ bơi rồi tử vong

Tai nạn thương tâm, người đàn ông ngất xỉu, ngã xuống hồ bơi rồi tử vong

Video 2 giờ 30 phút trước

