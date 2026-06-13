Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu 'quyền năng' sức khỏe cực khủng

Dinh dưỡng 13/06/2026 05:00

Cây củ mài mọc nhiều trên rừng khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, cây củ mài có công dụng gì đối với lợi ích, sức khỏe của con người thì chắc hẳn là thắc mắc chung của nhiều người.

Củ mài là một loại thực vật hoang dại mọc ở vùng rừng núi phía Bắc nước ta. Đây là loại thực vật thuộc họ thân leo, thân cây nhẵn hơi góc cạnh, màu đỏ hồng. Lá cây hình tim, mọc so le và thường có cục nhỏ ở góc lá gọi là dái mài.

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu 'quyền năng' sức khỏe cực khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây củ mài có hoa màu vàng, khúc khuỷu mọc thành từng cụm đơn tính. Mỗi cây thường cho một hoặc hai củ. Củ mài hình trụ dài ăn sâu xuống đất, có thể dài tới hàng mét. Vỏ củ có màu nâu xám, thịt màu trắng mềm.

Củ mài thường được thu hoạch vào mùa hè khi lá cây đã lụi hết. Khi mang về, người dùng rửa sạch và chế biến theo ý muốn của mình.

Công dụng của củ mài đối với sức khỏe 

Tăng cường hệ tiêu hóa: Với lượng chất xơ dồi dào, củ mài giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề liên quan đến đường ruột.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường: Củ mài giúp ổn định lượng đường trong máu, từ đó hỗ trợ tốt cho người mắc bệnh tiểu đường.

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu 'quyền năng' sức khỏe cực khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bổ thận, kiện tỳ: Theo y học cổ truyền, củ mài có tác dụng bổ thận, giúp cải thiện chức năng của thận và lá lách, từ đó nâng cao sức khỏe toàn diện.

Tăng cường hệ miễn dịch: Nhờ chứa vitamin C và các chất chống oxy hóa, củ mài giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây hại, cải thiện hệ miễn dịch.

Cải thiện chức năng tim mạch: Kali trong củ mài giúp điều chỉnh huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Hỗ trợ điều trị suy nhược cơ thể: Với khả năng cung cấp năng lượng và dưỡng chất, củ mài giúp phục hồi sức khỏe cho những người bị suy nhược.

Lưu ý khi dùng củ mài

Không dùng củ mài cho những người có thân nhiệt thấp.

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu 'quyền năng' sức khỏe cực khủng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số thành phần trong củ mài có thể tương tác với thuốc dùng trong liệu pháp thay thế hormone hoặc thuốc tránh thai.

Một số đối tượng nên tránh sử dụng củ mài, bao gồm: Mẹ bầu hoặc phụ nữ đang cho con bú, phụ nữ mắc bệnh liên quan đến hormone .

Ăn nhiều củ mài có thể gây ra một số hiện tượng như buồn nôn, tiêu chảy. Ngoài ra, một số phản ứng có thể có sau khi ăn củ mài như phát ban. Do đó, cần cẩn thận khi ăn loại thực phẩm này.

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