Quả chuối cực tốt nhưng là 'khắc tinh' của 3 nhóm người sau: Thèm đến mấy cũng phải nhịn!

Dinh dưỡng 01/06/2026 11:00

Chuối là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng, nhưng người mắc 3 căn bệnh sau đừng ăn nhiều kẻo hại người, bệnh càng nặng thêm.

Chuối là thực phẩm có nhiều ưu điểm, ngon ngọt, có thể ăn luôn hoặc sử dụng chế biến một số món khác. Loại quả này chứa các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể như chất xơ, kali, vitamin B6, vitamin C và những chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật khác nhau.

Trong một quả chuối cỡ trung bình (100g) có 89 calo, 1,1g chất đạm, 23g tinh bột, 12g đường, 2,6g chất xơ, 0,3g chất béo.

Chuối không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy vậy, với một số người, việc ăn chuối có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn. Dưới đây là 3 nhóm người nên hạn chế ăn chuối nếu không muốn sức khỏe ngày càng tệ hơn.

3 nhóm người nên hạn chế ăn chuối 

Người mắc bệnh thận, suy thận

Chuối rất giàu kali, loại khoáng chất giúp điều hòa nhịp tim, co cơ và dẫn truyền thần kinh. Với người khỏe mạnh, kali được đào thải qua thận. Nhưng ở người suy thận, chức năng lọc máu và bài tiết bị suy giảm, kali dễ tích tụ trong cơ thể.

Khi nồng độ kali trong máu tăng cao, người bệnh có thể gặp các triệu chứng mệt mỏi, tê bì tay chân, yếu cơ, tim đập chậm hoặc loạn nhịp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột.

Người bị đau dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản

Nhiều người có thói quen ăn chuối lúc đói để “lót dạ”. Tuy nhiên, với người bị viêm loét dạ dày, trào ngược, thói quen này có thể khiến cơn đau nặng hơn.

Chuối, đặc biệt là chuối xanh hoặc chưa chín kỹ, chứa nhiều tinh bột kháng và tannin. Khi ăn lúc bụng rỗng, chúng có thể kích thích tăng tiết acid dạ dày, gây cảm giác cồn cào, nóng rát thượng vị, đầy bụng, buồn nôn.

Người đau dạ dày nếu muốn ăn chuối nên chọn chuối chín kỹ, ăn sau bữa chính khoảng 1 - 2 giờ, tuyệt đối không ăn lúc đói.

Người mắc bệnh tiểu đường

Chuối chứa lượng đường tự nhiên khá cao, nhất là chuối chín vàng đậm. Chỉ số đường huyết (GI) của chuối khiến người bệnh nếu ăn nhiều đường trong máu có thể tăng nhanh, khó kiểm soát.

Người tiểu đường không bắt buộc phải “cấm cửa” chuối, nhưng cần hạn chế số lượng (1/2 – 1 quả nhỏ/lần), không ăn chuối chín kỹ, kKhông ăn riêng lẻ lúc đói, kết hợp cùng thực phẩm giàu đạm, chất béo tốt để làm chậm hấp thu đường. Nếu coi chuối là món ăn vặt thường xuyên, đường huyết rất dễ vượt ngưỡng kiểm soát.

Nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày để tốt cho sức khỏe?

Để xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, cần phải có sự cân bằng và đa dạng giữa các loại thực phẩm. Đối với những người khỏe mạnh, tốt nhất chỉ nên ăn khoảng 1 - 2 quả chuối mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể ăn nhiều hơn tùy theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng và mức độ hoạt động thể chất của cơ thể.

Tuy nhiên, không nên ăn chuối để thay thế cho các loại thực phẩm khác. Việc ăn quá nhiều chuối có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như tăng cân, khó kiểm soát đường huyết và thiếu hụt chất dinh dưỡng do không bổ sung đủ các loại thực phẩm khác.

Vì vậy, chỉ nên bổ sung nhiều loại trái cây, rau củ và các thực phẩm lành mạnh khác để duy trì sức khỏe toàn diện.

