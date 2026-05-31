Nước chanh không chữa được bách bệnh, nhưng mùa hè mà bỏ qua 5 công dụng này thì quá phí!

Dinh dưỡng 31/05/2026 05:00

Nếu dùng đúng cách và với lượng vừa phải, nước chanh có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, trong đó có hỗ trợ tim mạch, gan, thận hoạt động hiệu quả hơn.

Chanh là loại quả quen thuộc có vị chua và mọng nước. Loại quả này có chứa nguồn hàm lượng vitamin C, chất chống oxy hóa cao rất tốt cho sức khỏe. Uống nước chanh vào mùa hè không chỉ giúp giải khát mà còn giúp bổ sung điện giải cho cơ thể.

5 lợi ích của nước chanh nếu dùng điều độ

Tăng cường miễn dịch: Khi cơ thể được cấp đủ nước và bổ sung thêm vitamin C, khả năng đáp ứng trước các tác nhân gây bệnh cũng được hỗ trợ tốt hơn. Nước chanh không giúp ngăn bệnh hoàn toàn, nhưng có thể trở thành một phần trong lối sống lành mạnh giúp cơ thể có “nền tảng” tốt hơn.

Giữ nước: Nước chanh không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp khuyến khích bạn uống nước nhiều hơn và thường xuyên hơn. Việc duy trì đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể sẽ giúp hỗ trợ nhiều chức năng thiết yếu như tiêu hóa, tuần hoàn máu và duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định. Uống nước đủ và đúng cách cũng giúp duy trì sự tươi tắn và năng động cho cơ thể mỗi ngày.

Có lợi cho làn da: Khi cơ thể đủ nước, làn da cũng có xu hướng đỡ khô và bớt xỉn màu hơn. Thêm vào đó, vitamin C trong chanh còn liên quan đến quá trình tạo collagen, yếu tố quan trọng giúp da trông khỏe mạnh hơn. Dĩ nhiên, nước chanh không thể thay thế chế độ ăn cân bằng hay chăm sóc da đúng cách.

Giúp hơi thở buổi sáng dễ chịu hơn: Nước chanh có thể giúp làm sạch khoang miệng phần nào nhờ rửa trôi vi khuẩn và cặn thức ăn, đồng thời để lại cảm giác tươi hơn so với nước lọc thông thường. Tuy vậy, vì có tính axit, người dùng vẫn nên súc miệng lại bằng nước thường sau đó để bảo vệ men răng.

Tạo cảm giác tỉnh táo, tăng năng lượng nhẹ nhàng: Nước chanh không chứa caffeine như cà phê hay nước tăng lực, nhưng vị chua thanh và mùi thơm của chanh có thể giúp đánh thức các giác quan. Khi đi kèm với việc bù nước sau một đêm ngủ dài, nhiều người cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu hơn vào buổi sáng.

Nên uống nước chanh vào thời điểm nào trong ngày?

Bạn có thể uống nước chanh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, để mang lại lợi ích tối đa cho cơ thể, bạn nên bắt đầu ngày mới bằng một ly nước chanh khi bụng đói. Uống nước chanh trước bữa sáng giúp cung cấp nước cho cơ thể ngay khi thức dậy. Đồng thời có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tạo nên trạng thái tích cực cho cả ngày.

Đặc biệt, nếu muốn hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cơn thèm ăn, hãy uống nước chanh trước bữa ăn vì tính axit của nước chanh kích thích sản xuất dịch tiêu hóa và mật, giúp cải thiện quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng.

Không nên uống nước chanh vào thời điểm nào?

Tùy thuộc vào thói quen và phản ứng của cơ thể, mỗi cá nhân sẽ điều chỉnh thời điểm uống nước chanh thích hợp. Tuy nhiên, bạn không nên uống nước chanh khi đang cảm thấy khó chịu hoặc ợ nóng. Thay vào đó, hãy chờ ít nhất 30 phút sau bữa ăn rồi tiêu thụ nước chanh một cách từ từ.

Pha nước chanh nhớ thả thêm thứ này: Thức uống ngon gấp đôi, bổ dưỡng gấp bội cho cả nhà

Mật ong chanh là một loại đồ uống tốt cho sức khỏe, được pha chế từ những nguyên liệu có sẵn trong gian bếp của mỗi gia đình. Do đó, nhiều gia đình có thói quen uống nước mật ong chanh mỗi ngày.

