Uống chanh leo thường xuyên vào mùa hè: Là "thần dược" thanh lọc hay đang tàn phá dạ dày?

Dinh dưỡng 14/05/2026 05:00

Không chỉ giúp giải nhiệt, chanh leo (chanh dây) còn là loại trái cây giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe trong mùa hè nhưng không phải ai cũng uống đúng cách.

Chanh leo là loại trái cây nhiệt đới được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị đặc trưng và thành phần dinh dưỡng đa dạng.

Quả chín vị chua ngọt hài hòa, hương thơm nhẹ giống nhóm trái cây họ cam quýt. Bên trong lớp vỏ cứng là phần ruột mềm cùng nhiều hạt nhỏ có thể ăn trực tiếp, dùng để pha nước uống hoặc kết hợp với các loại nước ép khác.

Uống chanh leo thường xuyên vào mùa hè: Là 'thần dược' thanh lọc hay đang tàn phá dạ dày? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các công dụng của chanh leo

Nhờ vào những giá trị dinh dưỡng trên, chanh leo không chỉ là một loại trái cây thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là một số công dụng nổi bật của chanh leo:

Cải thiện hệ tiêu hóa: Chất xơ trong chanh leo giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và các rối loạn tiêu hóa khác. Chất xơ cũng giúp duy trì sự cân bằng vi khuẩn có lợi trong ruột, giúp cải thiện hệ tiêu hóa một cách tổng thể.

Tăng cường hệ miễn dịch: Với hàm lượng vitamin C cao, chanh leo giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm lạnh và nhiễm trùng. Vitamin C cũng giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa tình trạng oxy hóa mô và tế bào.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Chanh leo chứa nhiều kali và nguyên tố vi lượng giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Các chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol trong chanh leo cũng giúp bảo vệ mạch máu và ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch.

Uống chanh leo thường xuyên vào mùa hè: Là 'thần dược' thanh lọc hay đang tàn phá dạ dày? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và duy trì cân nặng lý tưởng: Nhiều bạn thắc mắc uống chanh dây có giảm cân được không? Chanh leo là một loại trái cây ít calo nhưng lại giàu chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và hạn chế cảm giác đói. Điều này giúp kiểm soát lượng calo tiêu thụ và hỗ trợ quá trình giảm cân một cách hiệu quả.

Một số lưu ý khi ăn chanh leo để đảm bảo sức khỏe

Khi sử dụng loại trái cây này, bạn cũng cần lưu ý một số điều sau đây:

Không ăn quá nhiều: Chanh leo có tính axit mạnh, vì vậy nếu ăn quá nhiều, bạn có thể gặp phải các vấn đề tiêu hóa như đau dạ dày, ợ nóng hoặc buồn nôn.

Cẩn trọng với người dị ứng: Một số người có thể bị dị ứng với chanh leo, dẫn đến các triệu chứng như ngứa, phát ban hoặc khó thở. Nếu gặp phải dấu hiệu dị ứng, bạn nên ngừng ăn ngay lập tức và tìm kiếm sự tư vấn y tế.

Uống chanh leo thường xuyên vào mùa hè: Là 'thần dược' thanh lọc hay đang tàn phá dạ dày? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tránh ăn khi đói: Do tính axit cao, việc ăn chanh leo khi bụng đói có thể làm kích ứng dạ dày. Tốt nhất, bạn nên ăn chanh leo sau khi đã ăn một bữa chính hoặc khi dạ dày đã có thức ăn.

Phụ nữ mang thai và cho con bú cần tham khảo bác sĩ: Mặc dù chưa có nghiên cứu rõ ràng về tác hại của chanh leo đối với phụ nữ mang thai và cho con bú, nhưng để đảm bảo an toàn, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thêm chanh leo vào chế độ ăn uống.

Sử dụng chanh leo tươi và sạch: Đảm bảo chanh leo được rửa sạch và mua từ nguồn gốc rõ ràng để tránh nguy cơ bị nhiễm bẩn, thuốc trừ sâu hoặc các hóa chất độc hại.

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