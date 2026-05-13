Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

Đời sống 13/05/2026 13:19

Vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech bị cáo buộc sản xuất gần 13 triệu sản phẩm giả suốt nhiều năm từ siro ho, bổ phế đến thực phẩm dinh dưỡng trẻ em. Họ còn dùng hai hệ thống sổ sách để che giấu 190 tỉ đồng doanh thu từ hàng giả.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/5, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Phạm Vũ Khiêm về các tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, bị can Trần Thị Huệ bị truy tố về hai tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, 17 bị can khác là nhân sự phụ trách nghiên cứu sản phẩm, kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng, kế toán và tài chính của công ty cũng bị truy tố về 1 trong các tội nêu trên.

Cáo trạng xác định, Phạm Vũ Kiêm là cổ đông nắm giữ 70% cổ phần, điều hành mọi toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech (trụ sở tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Hà Nội). Công ty này, hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có nhà máy tại xã Sóc Sơn.

Kết quả điều tra xác định, quá trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo đơn đặt hàng, dù đã đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhưng để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh, bị can Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo điều chỉnh công thức sản xuất bằng cách cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố.

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu - Ảnh 1
Bị can Phạm Vũ Khiêm - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Viện Kiểm sát, chuỗi hành vi này được tổ chức bài bản từ khâu nghiên cứu công thức, lập định mức nguyên liệu, phê duyệt sản xuất đến kiểm soát chất lượng. Để đối phó cơ quan chức năng, các bị can còn lập thêm bộ hồ sơ kỹ thuật “hợp thức” đúng với hồ sơ công bố nhằm che giấu sai phạm.

Khi tiến hành khám xét tại giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu giữ 118 mẫu thuộc 118 lô sản phẩm và trưng cầu giám định. Kết quả xác định, có 87 lô sản phẩm của 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả do nhiều thành phần có hàm lượng dưới 70% so với mức công bố trên nhãn sản phẩm.

Toàn vụ án, cơ quan truy tố xác định từ tháng 4/2020 - 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để che giấu doanh thu, bị can Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa.

Trong đó, tổng số tiền doanh thu không kê khai, che giấu khỏi cơ quan thuế được xác định lên tới khoảng 190 tỷ đồng. Do đó, hoạt động kinh doanh thực tế có lãi nhưng doanh nghiệp vẫn báo lỗ trên báo cáo tài chính.

Cụ thể, lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech hơn 54 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán. Để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, tháng 6/2023, bị can Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Herbitech do Trần Thị Huệ đứng tên Giám đốc.

Sau đó, hai bị can sử dụng doanh nghiệp này ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng nhằm "rửa tiền".

Theo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đánh giá, hành vi phạm tội của bị can Phạm Vũ Khiêm và đồng phạm được thực hiện có tổ chức, kéo dài trong nhiều năm, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

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