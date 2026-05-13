Nam sinh lớp 6 ở xã Vân Du, tỉnh Nghệ An có nhiều vết bầm trên mặt và thân thể nghi bị đánh đập, bạo hành. Cháu bé đang sống cùng bố và mẹ kế.

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh một bé trai với một bên mắt bầm tím, sưng húp. Người đăng tải cho biết em thường xuyên bị bố mẹ đánh đập.

Theo nội dung clip, bé trai tên T., trú tại xã Vân Du, tỉnh Nghệ An. Người thân cho biết vết bầm ở mắt xuất hiện sau khi em bị đánh cách đây vài ngày. Trong clip, bé bày tỏ mong muốn được ở lại nhà người thân và không muốn trở về nhà.

Người này cho biết, vào dịp cận Tết, mắt em T. từng bị sưng. Khi đó, người bố giải thích do đau mắt, nhưng bé trai nói mình bị bố đánh.

Cháu T. mắt bị thâm tím nghi bị mẹ kế bạo hành. Ảnh: Báo VietNamNet.

“Sáng nay tôi chở con đi học thì T. chạy đến cầu cứu, nói bị bố mẹ đánh suốt”, người thân em T. kể. Trong clip, bé vừa khóc vừa vén quần cho người thân xem nhiều vết bầm tím và sẹo ở hai chân.

Theo trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Du, tỉnh Nghệ An, cho biết địa phương đã vào cuộc sau khi nhận phản ánh liên quan đến cháu T., học sinh lớp 6 Trường THCS Đại Minh bị bạo hành.

Theo lãnh đạo UBND xã Vân Du, cháu T. hiện sống cùng bố và mẹ kế tại xóm 7. “Ngay khi nắm sự việc, tôi đã liên hệ với Ban cán sự xóm và Ban giám hiệu nhà trường để tìm hiểu tình hình. UBND xã cũng giao cán bộ phụ trách công tác trẻ em phối hợp Công an xã làm việc với các cá nhân liên quan”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi bạo hành trẻ em. “Mình là người ngoài nhìn vào còn thấy xót xa, huống hồ là người thân trong gia đình. Chúng tôi yêu cầu các lực lượng chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cháu bé”, vị lãnh đạo địa phương chia sẻ.

Đại diện Công an xã Vân Du cho biết đơn vị đã mời gia đình cùng những người liên quan lên làm việc để phục vụ quá trình kiểm tra, xác minh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Nóng: Khởi tố mẹ ruột và cha dượng bạo hành bé trai 2 tuổi đến đa chấn thương Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc cùng người tình vì ngược đãi bé trai 2 tuổi là con của Trúc

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-xac-minh-vu-nam-sinh-lop-6-nghi-bi-bao-hanh-khi-song-cung-bo-va-me-ke-759593.html