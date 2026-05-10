Nóng: Khởi tố mẹ ruột và cha dượng bạo hành bé trai 2 tuổi đến đa chấn thương

Đời sống 10/05/2026 10:17

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc cùng người tình vì ngược đãi bé trai 2 tuổi là con của Trúc

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) và Danh Chơn (30 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ con”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND khu vực 14, TP.HCM phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, chiều 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé trai NGK (2 tuổi) nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) và Danh Chơn (30 tuổi, quê tỉnh An Giang). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến hiện trường xác minh, đồng thời đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị.

Quá trình điều tra xác định Trúc sống chung như vợ chồng với Chơn tại căn nhà thuê ở tổ 2, ấp Phú Lâm cùng cháu K là con riêng của Trúc. Trong thời gian sinh sống, cả hai nhiều lần dùng cây tre đánh đập cháu bé.

Riêng ngày 2-5, cháu K bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù bé chảy máu, có dấu hiệu chấn thương nặng nhưng Trúc và Chơn không đưa đi cấp cứu kịp thời khiến tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu.

Theo chẩn đoán của bệnh viện, bé K bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay cùng nhiều vết thương cũ, mới trên cơ thể.

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, tối 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, cùng trú xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Trúc và Chơn được xác định là hai người bạo hành nghiêm trọng cháu N.G.K. (sinh năm 2024, con ruột của Trúc) phải vào viện cấp cứu.

 Cháu N.G.K. (sinh năm 2024, con ruột của Trúc) phải vào viện cấp cứu. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo điều tra, chiều 2-5, Công an xã Hòa Hiệp (TP.HCM) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu K. được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Công an mời làm việc người đàn ông bạo hành con riêng của 'vợ hờ'

Ngày 7/5, Công an phường Dĩ An, TP.HCM cho biết đang làm rõ vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ hờ xảy ra tại một căn nhà trong hẻm đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

