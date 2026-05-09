Danh tính cô gái nhảy sông tử vong sau khi cãi vã với bạn trai

Đời sống 09/05/2026 15:53

Ngày 9/5, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cô gái tử vong trên sông Tô Lịch vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Định Công (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 1h cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo từ người dân về việc một cô gái bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng cùng Công an phường Định Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Danh tính cô gái nhảy sông tử vong sau khi cãi vã với bạn trai - Ảnh 1
Khu vực nạn nhân được đưa lên bờ - Ảnh: VietNamNet

Đến khoảng 2h cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt thi thể cô gái lên bờ. Nạn nhân được xác định là chị T.V. 

"Sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ công tác điều tra”, vị lãnh đạo thông tin. 

Theo thông tin từ báo Dân trí, một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra sự việc, cô gái và một người nam dường như là người yêu xảy ra cãi vã, sau đó cô gái nhảy xuống sông tự vẫn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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