Nạn nhân trong vụ án là cháu N.Đ.B.K. (hơn 7 tuổi), con ruột của Chung.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hà Chung (38 tuổi, trú tại phường Âu Cơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, cơ quan công an, Chung kết hôn với chị T. vào năm 2016 và có 2 người con. Sau khi ly hôn vào năm 2023, hai bên thỏa thuận mỗi người trực tiếp nuôi một con. Theo thỏa thuận, Chung nuôi cháu K., còn chị T. nuôi cháu Q. (em trai của K).

Sau thời gian đầu ở cùng mẹ, đến tháng 4/2024, cháu K. được Chung đón về sinh sống tại nhà riêng ở phường Âu Cơ theo quyết định của tòa án.

Khoảng cuối tháng 12/2025, trong lúc kiểm tra việc học của con vào buổi tối, Chung thấy cháu K. chưa hoàn thành bài tập nên nhắc nhở.

Khoảng 30 phút sau, khi tiếp tục kiểm tra và thấy cháu K. làm bài chậm, Chung đã tức giận, lấy dây sạc điện thoại dài khoảng 1m, gập đôi rồi liên tiếp đánh nhiều lần vào vùng lưng, người của cháu K.

Bị đánh đau, cháu K. dùng tay đỡ và xin lỗi nhưng Chung vẫn tiếp tục đánh khiến cháu bị nhiều vết thương. Nhìn thấy các vết thương, Chung dùng tinh dầu xịt lên người cháu rồi đi ngủ.

Đầu năm 2026, chị T. đến trường thăm cháu K. thì phát hiện trên cơ thể con có nhiều vết thương, sẹo và vết bầm tím. Chị T. đã đưa con đi khám, điều trị và trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Cháu K. bị bạo hành dẫn tới tổn thương cơ thể 36%

Tại cơ quan công an, Chung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ giám định thương tích đối với cháu K. Kết luận giám định cho thấy cơ thể cháu K. có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu, tổng tỷ lệ tổn thương là 36%.

Theo kết quả giám định, các thương tích trên cơ thể cháu bé do vật tày tác động gây nên và hình thành cùng thời điểm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Chung đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, sự phát triển bình thường của trẻ em, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần đối với nạn nhân.