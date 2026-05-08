Công an vào cuộc vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe

Đời sống 08/05/2026 10:42

Công an đang điều tra vụ hai vợ chồng bị một tài xế xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng sau khi chở từ khu vực bến xe Mỹ Đình tới điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Vụ việc gây bức xúc sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội tối 7/5.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 8/5, lãnh đạo Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã vào cuộc xác minh, điều tra những đối tượng liên quan đến vụ xe ôm thu 700.000 đồng/cuốc xe của hai vợ chồng bắt xe từ bến xe Mỹ Đình về Lai Châu.

 

Vụ việc này gây xôn xao vào tối 7/5, khi mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu nhưng bị tài xế khu vực này ngăn cản vào bến và chở đến khu vực điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Sau đó, tài xế yêu cầu hai vợ chồng hành khách trên phải trả 700.000 đồng tiền xe. Khi nạn nhân phản ứng vì cho rằng giá quá cao, người này đã rút vật nhọn đe dọa và cầm tiền rời đi.

Công an vào cuộc vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe - Ảnh 1
Hình ảnh cặp vợ chồng sau khi nam tài xế đã rời khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Tnanh Niên

Theo thông tin từ báo Dân trí, chị H. (sống ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) - người chứng kiến vụ việc và quay đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội - cho biết, tối 7/5, chị đi gửi hàng cho khách ở điểm đón trả khách trên địa bàn thôn Bầu gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Đang ngồi bên lề đường, người phụ nữ nghe thấy to tiếng cách đó vài chục mét giữa tài xế xe ôm và một cặp vợ chồng. 

Thời điểm đó, tài xế xe ôm lớn tiếng đòi một người phụ nữ phải trả thêm 200.000 đồng, do chở cả người và hành lý từ bến Mỹ Đình sang khu vực thôn Bầu.

"Hai vợ chồng nói đã trả 500.000 đồng. Nam thanh niên đòi thêm vì chở cả hành lý. Thấy vô lý, người chồng nói sẽ báo công an. Nam thanh niên liền rút một vật từ trong túi ra đe dọa". 

Sau khi lời qua tiếng lại, người phụ nữ vẫn rút 2 tờ 100.000 đồng ra trả cho nam thanh niên.  Lúc tài xế đã rời đi, cặp vợ chồng với gương mặt khắc khổ kể lại toàn bộ sự việc với chị H.  Theo đó, hai vợ chồng làm việc tại Bắc Ninh. Nghe tin có người nhà bị ốm nặng nên họ đón xe lên Mỹ Đình để đi một chặng nữa về quê ở Lai Châu.

"Đến cổng bến xe Mỹ Đình, tài xế xe ôm chặn lại nói là người của một nhà xe rồi chở đi. 

Đi được một đoạn đường khá xa, nữ hành khách thắc mắc, nam tài xế nói đang đuổi theo xe khách", chị H. kể lại.

Đến điểm đón trả khách ở thôn Bầu, nam thanh niên chở người vợ đòi thêm 200.000 đồng, dù trước đó khách đã trả 500.000 đồng.

Công an vào cuộc vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe - Ảnh 2
Nam tài xế xe ôm (mặc áo chống nắng) lớn tiếng liên tục chửi bới, doạ hai hành khách - Ảnh: Báo Dân trí

Chứng kiến toàn bộ sự việc, chị H. cảm thấy sợ hãi vì thái độ hung hăng của nam tài xế. Nhiều người chứng kiến nhưng không dám vào can ngăn.

"Tôi thấy mức giá 700.000 đồng là vô lý. Quãng đường từ bến xe Mỹ Đình sang đến thôn Bầu chỉ hơn 100.000 đồng. Nếu đi taxi chưa đến mức giá 700.000 đồng", người phụ nữ này nói.

Sau một đêm từ khi sự việc xảy ra, nữ nhân chứng vẫn cảm thấy ám ảnh và thương cặp vợ chồng bị xe ôm "chặt chém".

"Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để chấm dứt tình trạng chặt chém như thế này", chị bày tỏ.

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