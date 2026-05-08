Giá vàng hôm nay, ngày 8/5/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh nhưng trong nước đứng yên

Đời sống 08/05/2026 10:56

Hôm nay, ngày 8/5/2026 giá vàng thế giới sau chuỗi ngày tăng mạnh đã đảo chiều giảm sâu khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 8/5, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên khi vẫn được mua vào 164,5 triệu đồng/lượng, bán ra 167,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng mua vàng miếng SJC 164,5 triệu đồng/lượng, bán ra 167,5 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn tại SJC được mua vào 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. Riêng Công ty Phú Quý tăng 300.000 đồng khi mua vàng nhẫn lên 164,3 triệu đồng, bán ra 167,3 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 8/5/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh nhưng trong nước đứng yên - Ảnh 1
Giá vàng thế giới biến động mạnh so với trong nước. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 8/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.689 USD/ounce, giảm khoảng 76 USD so với đỉnh cao đạt được trong phiên giao dịch đêm qua là 4.765 USD/ounce.

Đà giảm của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi yếu tố kinh tế vĩ mô từ Mỹ và tình hình địa chính trị tại Trung Đông.

Cụ thể, dữ liệu việc làm tại Mỹ yếu hơn dự báo đã làm giảm kỳ vọng về lãi suất cao kéo dài, hỗ trợ phần nào cho đà suy yếu của vàng. Iran đã thành lập Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư nhằm kiểm soát việc quá cảnh và thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu toàn cầu. Ngược lại, Mỹ và các đồng minh tiếp tục thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bảo vệ quyền tự do hàng hải.

Trên thị trường tài chính khác, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ, sau đó ổn định trở lại. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức 4,4%. Giá dầu thô giao dịch quanh 95,96 USD/thùng phản ánh lo ngại về nguồn cung vẫn tồn tại dù căng thẳng tại eo biển Hormuz có phần dịu bớt.

Với diễn biến trên, giới phân tích nhận định thị trường vàng trong những ngày tới, sẽ biến động theo những diễn biến địa chính trị mới nhất tại khu vực Trung Đông.

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