Giá vàng hôm nay, ngày 6/5/2026: Bật tăng mạnh mẽ, vàng SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 6/5/2026, sau một phiên lao dốc mạnh, giá vàng thế giới đã đảo chiều tăng trở lại. Kim loại quý trong nước cũng nhanh chóng tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng đầu ngày.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 2,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 164,5 triệu đồng, bán ra 167,5 triệu đồng. ACB tăng giá mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng, mua vào lên 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá bán vàng miếng 500.000 đồng, lên 164 triệu đồng, trong khi chiều mua vào đứng yên ở mức 162 triệu đồng. Công ty Doji tăng 2,5 triệu đồng/lượng, mua vào lên 164,5 triệu đồng, bán ra 167,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng cao, Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 2,5 triệu đồng, mua vào thêm 161,5 triệu đồng, bán ra 164,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 162,8 triệu đồng, bán ra 165,8 triệu đồng…

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.550 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD so với mức chạm đáy trong đêm trước (4.530 USD/ounce) .

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường vàng là quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Ngân hàng này đã nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên mức 4,35%. Động thái này phản ánh lo ngại ngày càng lớn về áp lực lạm phát khi giá năng lượng tăng cao và nguồn cung toàn cầu gặp khó khăn.

Tâm điểm chú ý toàn cầu vẫn hướng về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột Mỹ-Iran và tình hình an ninh quanh eo biển Hormuz. Sự bất ổn kéo dài tại khu vực này đã đẩy giá năng lượng lên cao, tác động mạnh đến giá vàng.

Giới phân tích nhận định rủi ro địa chính trị thường hỗ trợ giá vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, cú sốc từ giá dầu giao tháng 6 ở mức cao 103,9 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát, từ đó thúc đẩy kỳ vọng lãi suất cao hơn và sẽ tạo áp lực lên giá vàng trong tương lai.

