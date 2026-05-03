Giá vàng hôm nay, ngày 3/5/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 5,6 triệu đồng chỉ sau một tuần

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 2,8 triệu đồng sau một tuần ở chiều mua vào, xuống 162,5 triệu đồng và bán ra 165,5 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn SJC sau một tuần cũng lỗ bằng mua vàng miếng cùng thương hiệu. Vàng nhẫn tại một số công ty khác bán ra đều bằng giá vàng miếng SJC và cũng giảm 2,8 triệu đồng sau một tuần như Công ty Phú Quý mua vào 163 triệu đồng và bán ra 166 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu cũng mua vào ở mức 163 triệu đồng và bán ra 166 triệu đồng…

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 3/5, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên như trước kỳ nghỉ lễ khi mua vào 163 triệu đồng/lượng, bán ra 166 triệu đồng. Nhưng so với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 2,8 triệu đồng. Cộng với chênh lệch giá mua bán là 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần giảm 5,6 triệu đồng.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy thị trường đang phân hóa mạnh về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn. Khoảng một nửa chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng kim loại quý có thể phục hồi trong tuần tới, trong khi gần 1/3 dự báo xu hướng giảm vẫn còn tiếp diễn.

Tâm lý thận trọng xuất hiện trong bối cảnh giá vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh, chịu áp lực từ chính sách tiền tệ và diễn biến địa chính trị. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua có thể tạo nền tảng cho nhịp tăng mới.

Ông Rich Checkan – Chủ tịch Asset Strategies International – nhận định giá vàng có thể sớm phục hồi sau đợt bán tháo liên quan đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo ông, căng thẳng tại Trung Đông vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng, nhưng xu hướng tăng bền vững chỉ hình thành khi xung đột địa chính trị thực sự hạ nhiệt.

Ở góc nhìn kỹ thuật, ông James Stanley – chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com – cho rằng xu hướng tăng vẫn đang được duy trì, dù thị trường thiếu động lực bứt phá rõ ràng. Ông nhấn mạnh phe mua vẫn “giữ thế” khá tốt và chưa có tín hiệu đảo chiều đáng kể.

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ rộng khi chịu tác động đan xen từ giá dầu, lạm phát và kỳ vọng lãi suất. Diễn biến của thị trường năng lượng và các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 4, sẽ đóng vai trò then chốt định hướng xu hướng giá trong tuần tới.

Ngoài ra, yếu tố rủi ro địa chính trị vẫn tiềm ẩn khả năng tạo biến động bất ngờ. Nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang hoặc xuất hiện cú sốc mới về nguồn cung năng lượng, giá vàng có thể nhanh chóng lấy lại vai trò tài sản trú ẩn. Ngược lại, trong kịch bản tâm lý “ưa rủi ro” gia tăng, kim loại quý có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Nhìn chung, thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi các yếu tố vĩ mô và địa chính trị cùng lúc chi phối, khiến xu hướng giá vàng trong ngắn hạn khó xác định rõ ràng.