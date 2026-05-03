Liên tiếp trẻ cấp cứu vì đuối nước trong kỳ nghỉ lễ: Bé 3 tuổi đuối nước ở bể bơi khi đi du lịch

Đời sống 03/05/2026 10:14

Theo ghi nhận, chỉ trong 3 ngày 29/4-1/5, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp tiếp nhận 4 trường hợp trẻ đuối nước.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua đã tiếp nhận 4 ca cấp cứu đuối nước, trong đó có trẻ gặp nạn tại bể bơi khi đi du lịch cùng gia đình. 

 

Trường hợp đầu tiên là bé trai 3 tuổi (Hà Nội), bị đuối nước tại bể bơi khi đi du lịch. Trẻ được phát hiện sớm, khi đưa lên vẫn còn tỉnh. Sau sơ cứu tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi.

Một bệnh nhi khác (8 tuổi, Ninh Bình), gặp nạn khi tắm biển cùng gia đình. Sau khi được đưa lên bờ, trẻ được ép tim khoảng 2 phút. Dù tim đập trở lại, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng viêm phổi và phải theo dõi sát.

Theo bác sĩ, cả hai trường hợp này được phát hiện và xử trí kịp thời, cấp cứu đúng cách nên có chuyển biến tích cực, song vẫn cần theo dõi tại cơ sở y tế.

Liên tiếp trẻ cấp cứu vì đuối nước trong kỳ nghỉ lễ: Bé 3 tuổi đuối nước ở bể bơi khi đi du lịch - Ảnh 1
Điều trị bệnh nhi đuối nước tại Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, nặng hơn là bệnh nhi 6 tuổi bị đuối nước tại ao gia đình. Khi được phát hiện, người nhà sơ cứu sai cách, dốc ngược trẻ trong khoảng 2 phút rồi mới ép tim. Trẻ phải điều trị hồi sức tích cực với các biện pháp như thở máy, chống phù não. Do thời gian chìm trong nước kéo dài và mất "thời gian vàng" cấp cứu, tình trạng khi nhập viện rất nặng.

Trường hợp thứ tư là bé 7 tuổi (Hà Nội), nhập viện tối ngày 1-5 với chẩn đoán viêm phổi hít sau khi đuối nước lúc vui chơi tại hồ gần nhà.

Bác sĩ cảnh báo đuối nước là tai nạn thương tích phổ biến và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ từ 5 đến 14 tuổi. Nguy cơ tăng cao vào dịp nghỉ lễ và mùa hè, khi trẻ tham gia nhiều hoạt động dưới nước.

Người lớn cần giám sát trẻ liên tục trong tầm mắt, không phụ thuộc hoàn toàn vào phao bơi hay nhân viên cứu hộ. Đuối nước thường diễn ra âm thầm, nhanh chóng, kể cả ở vùng nước nông hoặc nơi đông người.

Khi phát hiện trẻ đuối nước, cần nhanh chóng đưa lên bờ và sơ cứu đúng cách. Tuyệt đối không dốc ngược trẻ; cần tiến hành ép tim ngay nếu trẻ ngừng tuần hoàn, đồng thời nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35m

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35m

Chiều 2/5, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 23 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận thông tin một người đàn ông rơi xuống giếng sâu tại KP Đông Hòa Long, phường Tam Long, TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tin moi nghỉ lễ 30-4 và 1-5

TIN MỚI NHẤT

Xe tải lật trên đèo Vi Ô Lăk, 2 người tử vong thương tâm

Xe tải lật trên đèo Vi Ô Lăk, 2 người tử vong thương tâm

Đời sống 51 phút trước
Thần May Mắn mỉm cười sau ngày 3/5/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Thần May Mắn mỉm cười sau ngày 3/5/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Liên tiếp trẻ cấp cứu vì đuối nước trong kỳ nghỉ lễ: Bé 3 tuổi đuối nước ở bể bơi khi đi du lịch

Liên tiếp trẻ cấp cứu vì đuối nước trong kỳ nghỉ lễ: Bé 3 tuổi đuối nước ở bể bơi khi đi du lịch

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Nghẹt thở giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35m

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35m

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Ô tô bốc cháy sau khi lao vào hàng tạp hóa, người dân đập kính cứu tài xế

Ô tô bốc cháy sau khi lao vào hàng tạp hóa, người dân đập kính cứu tài xế

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Danh tính 3 người trong gia đình thương vong sau khi ô tô va chạm xe máy

Danh tính 3 người trong gia đình thương vong sau khi ô tô va chạm xe máy

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/5/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 5,6 triệu đồng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 3/5/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 5,6 triệu đồng chỉ sau một tuần

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
TIN MỚI: Miền Bắc mưa to đến rất to, cảnh báo khả năng cao xảy ra lốc và mưa đá

TIN MỚI: Miền Bắc mưa to đến rất to, cảnh báo khả năng cao xảy ra lốc và mưa đá

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Tử vi tuần mới (4/5 đến 10/5/2026), 3 con giáp tình tiền chạm đỉnh, Tài Lộc cực thịnh, đổi đời nghèo khó, giàu sang Phú Quý không ngờ

Tử vi tuần mới (4/5 đến 10/5/2026), 3 con giáp tình tiền chạm đỉnh, Tài Lộc cực thịnh, đổi đời nghèo khó, giàu sang Phú Quý không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/5/2026, 3 con giáp làm ăn thu bạc tỷ, giàu có đổi đời, một bước lên mây, của cải nhiều không đếm xuể

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/5/2026, 3 con giáp làm ăn thu bạc tỷ, giàu có đổi đời, một bước lên mây, của cải nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ cháy ô tô 2 người tử vong: Xe chứa nhiều pin, bình ắc quy đã sạc đầy

Thông tin MỚI vụ cháy ô tô 2 người tử vong: Xe chứa nhiều pin, bình ắc quy đã sạc đầy

Xót xa người mẹ gào khóc kêu cứu 2 con trong vụ ô tô bốc cháy ở cây xăng

Xót xa người mẹ gào khóc kêu cứu 2 con trong vụ ô tô bốc cháy ở cây xăng

Danh tính người phụ nữ cướp tiệm vàng, chủ tiệm nhảy qua tủ kính vẫn không bắt được

Danh tính người phụ nữ cướp tiệm vàng, chủ tiệm nhảy qua tủ kính vẫn không bắt được

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai bất ngờ của tài xế khi không mở cửa cứu 2 nạn nhân trong vụ cháy ô tô

Lời khai bất ngờ của tài xế khi không mở cửa cứu 2 nạn nhân trong vụ cháy ô tô

Xe tải lật trên đèo Vi Ô Lăk, 2 người tử vong thương tâm

Xe tải lật trên đèo Vi Ô Lăk, 2 người tử vong thương tâm

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35m

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35m

Ô tô bốc cháy sau khi lao vào hàng tạp hóa, người dân đập kính cứu tài xế

Ô tô bốc cháy sau khi lao vào hàng tạp hóa, người dân đập kính cứu tài xế

Danh tính 3 người trong gia đình thương vong sau khi ô tô va chạm xe máy

Danh tính 3 người trong gia đình thương vong sau khi ô tô va chạm xe máy

Giá vàng hôm nay, ngày 3/5/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 5,6 triệu đồng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 3/5/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 5,6 triệu đồng chỉ sau một tuần