Rủ bạn tắm thác dịp nghỉ lễ, nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong

Đời sống 02/05/2026 05:30

Chiều 1/5, tại thác nước Krom (làng Mèo, xã Ia Grai) đã xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 10 tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 1/5, Công an xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, khoảng 13h cùng ngày, Đ.G.L. (SN 2010, trú phường An Phú, Gia Lai) cùng 5 người bạn rủ nhau đến tắm tại khu vực thác Krom, xã Ia Grai. Trong lúc tắm, L. không may rơi xuống vùng nước sâu mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Ia Grai có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể L. được tìm thấy.

Rủ bạn tắm thác dịp nghỉ lễ, nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong - Ảnh 1
Thác nước Krom, nơi em L. bị đuối nước - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, L. là học sinh lớp 10 thuộc một trường trung học phổ thông tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Thác Krom cao khoảng 8m, nước chảy xiết, là điểm vui chơi quen thuộc của người dân mỗi dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do có các hố sâu, dòng xoáy bất thường. Năm 2019, nơi đây từng xảy ra vụ đuối nước khiến 3 thanh niên tử vong.

Xuống phà khi chưa cập bến, một phụ nữ bị mỏ bàn phà đè tử vong

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 30/4. Thời điểm này, bà Phạm Thị Ngọc Th. (SN 1959, ngụ xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) lên phà đi từ An Giang về xã Tân Long.

Rủ bạn tắm thác dịp nghỉ lễ, nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong

