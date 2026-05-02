Đội ngũ y tế có mặt ngay tại địa điểm thi đấu lập tức làm nhiệm vụ, sau khi sơ cứu, họ đưa VĐV gặp nạn vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ để cấp cứu. Không may, do chấn thương quá nặng, đặc biệt là ở vòng đầu và cổ, VĐV Quốc Hiếu đã không thể qua khỏi.

Theo thông tin từ VnExpress, người gặp nạn là tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu, sinh năm 1997. Khi vận động viên (VĐV) này bước vào vòng cuối, xe của anh vào cua thì bất ngờ mất lái. Tay đua này bị ngã trượt khỏi xe và bị hất văng vào khu vực hàng chắn giảm chấn được bố trí vòng quanh đường đua. Cú va chạm quá mạnh khiến cho Quốc Hiếu chấn thương rất nặng.

Tại giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026, tay đua này tranh tài ở nội dung mô tô Yamaha Exciter 150cc. Vòng đua tại Cần Thơ chiều qua (30/4) là một trong những vòng đua thuộc hệ thống thi đấu thường niên của giải đua xe mô tô sân tròn, nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Theo thông tin được xác nhận từ phía các bên có liên quan, VĐV Quốc Hiếu qua đời rạng sáng nay (1/5).

Sự ra đi của tay đua trẻ để lại niềm tiếc thương lớn với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng mô tô Việt Nam.

Ngày 1/5, thông tin từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ xác nhận một vận động viên đã tử vong sau tai nạn xảy ra trên đường đua tại sân vận động Cần Thơ.

Hình ảnh Quốc Hiếu gặp nạn, trượt khỏi xe trước khi xảy ra va chạm với dãy hàng chắn giảm chấn được đặt dọc đường đua - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 30/4, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cùng Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Minh Thi tổ chức chặng 2 Giải đua mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia lần thứ 2 năm 2026.

Giải đấu quy tụ 56 tay đua đến từ 28 CLB trên cả nước, tranh tài ở ba hệ thi đấu, gồm hệ phong trào với dòng xe Suzuki Sport 120cc; hệ chuyên nghiệp với dòng xe Exciter 150cc; và hệ chuyên nghiệp với dòng xe YAZ 125cc. Các nội dung diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ.

Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng đã xảy ra ở vòng chung kết. Theo ban tổ chức, tại vòng chạy thứ 10, vòng cuối cùng, tay đua mang số 12 Đinh Hoàng Quốc Hiếu (29 tuổi, thuộc CLB Bồ câu - A Trắng MFZ 26 Team, gặp sự cố khi vào cua số 3. Xe bất ngờ mất lái, lật nhào, khiến vận động viên văng khỏi xe và va đập mạnh xuống mặt đường.

Dù khu vực thi đấu được trang bị hệ thống an toàn gồm rào chắn giảm chấn, phao hơi và bao trấu theo quy chuẩn, đồng thời vận động viên có đầy đủ đồ bảo hộ, song với vận tốc cao và lực va chạm lớn, tai nạn vẫn gây ra chấn thương đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau đó, lực lượng y tế đã tiếp cận hiện trường, tiến hành sơ cứu, cố định vùng cổ và chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng hôn mê. Dù được tích cực cứu chữa, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu đã không qua khỏi, tử vong vào rạng sáng 1/5.

Liên quan đến nguyên nhân vụ việc, ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, công tác đảm bảo an toàn đường đua đã được triển khai đầy đủ, các buổi chạy thử trước giải diễn ra bình thường. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do sự cố kỹ thuật khi vận hành ở tốc độ cao, dẫn đến mất lái.