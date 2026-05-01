Giá vàng hôm nay, ngày 1/5/2026: Bật tăng mạnh mẽ dù đang kỳ nghỉ lễ

Hôm nay, ngày 1/5/2026, giá vàng đảo chiều tăng mạnh sau nhiều phiên giảm sâu khi đồng USD suy yếu, kích thích lực mua trở lại từ giới đầu tư.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 1/5, giá vàng miếng tại Công ty Mi Hồng được mua vào 164,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở 166,3 triệu đồng, tăng 300.000 đồng sau một ngày. Tương tự, vàng nhẫn 999 tại Mi Hồng cũng tăng 300.000 đồng khi mua vào lên 164,8 triệu đồng và bán ra 166,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với mức bán ra 166,5 triệu đồng ngay trước đó thì mỗi lượng vàng giảm 200.000 đồng. Hiện nhiều công ty khác vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ sáng ngày 1/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.629 USD/ounce, tăng khoảng 89 USD so với mức thấp nhất ghi nhận trong đêm trước (4.540 USD/ounce).

Đà tăng của giá vàng hôm nay xuất phát từ sự suy giảm của chỉ số đô la Mỹ (DXY). Việc đồng USD mất giá đã làm cho kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Từ đó, nhiều người gia tăng sức mua. Giá vàng hôm nay đương nhiên tăng mạnh.

Hôm 30/4, kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75%, đúng như dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, cuộc họp lần này ghi nhận mức chia rẽ cao nhất trong nội bộ Fed khi bốn quan chức bỏ phiếu chống lại quyết định này, trong đó có ba thành viên cho rằng Fed cuối cùng vẫn phải cắt giảm lãi suất, đã tác động nhất định giá trị của đồng USD.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô giao dịch ở mức cao 105 USD/thùng, phản ánh lo ngại địa chính trị căng thẳng tại Trung Đông, đã hỗ trợ cho giá vàng đi lên. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng vững ở mức 4,4%, đã phần nào hạn chế đà tăng của giá vàng hôm nay.

