Giá vàng hôm nay, ngày 1/5/2026: Bật tăng mạnh mẽ dù đang kỳ nghỉ lễ

Đời sống 01/05/2026 08:36

Hôm nay, ngày 1/5/2026, giá vàng đảo chiều tăng mạnh sau nhiều phiên giảm sâu khi đồng USD suy yếu, kích thích lực mua trở lại từ giới đầu tư.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 1/5, giá vàng miếng tại Công ty Mi Hồng được mua vào 164,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở 166,3 triệu đồng, tăng 300.000 đồng sau một ngày. Tương tự, vàng nhẫn 999 tại Mi Hồng cũng tăng 300.000 đồng khi mua vào lên 164,8 triệu đồng và bán ra 166,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với mức bán ra 166,5 triệu đồng ngay trước đó thì mỗi lượng vàng giảm 200.000 đồng. Hiện nhiều công ty khác vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/5/2026: Bật tăng mạnh mẽ dù đang kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ sáng ngày 1/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.629 USD/ounce, tăng khoảng 89 USD so với mức thấp nhất ghi nhận trong đêm trước (4.540 USD/ounce).

Đà tăng của giá vàng hôm nay xuất phát từ sự suy giảm của chỉ số đô la Mỹ (DXY). Việc đồng USD mất giá đã làm cho kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Từ đó, nhiều người gia tăng sức mua. Giá vàng hôm nay đương nhiên tăng mạnh.

Hôm 30/4, kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75%, đúng như dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, cuộc họp lần này ghi nhận mức chia rẽ cao nhất trong nội bộ Fed khi bốn quan chức bỏ phiếu chống lại quyết định này, trong đó có ba thành viên cho rằng Fed cuối cùng vẫn phải cắt giảm lãi suất, đã tác động nhất định giá trị của đồng USD.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô giao dịch ở mức cao 105 USD/thùng, phản ánh lo ngại địa chính trị căng thẳng tại Trung Đông, đã hỗ trợ cho giá vàng đi lên. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng vững ở mức 4,4%, đã phần nào hạn chế đà tăng của giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Hôm nay, ngày 30/4/2026, giá vàng thế giới chưa dừng đà giảm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất cơ bản, đồng USD mạnh lên, lãi suất trái phiếu tăng...

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/5/2026, 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, phất lên như diều gặp gió, đại Phú đại Quý, mang túi ba gang ra đựng vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/5/2026, 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, phất lên như diều gặp gió, đại Phú đại Quý, mang túi ba gang ra đựng vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/5/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, may mắn song hành, làm đâu thắng đó, cuộc đời êm ấm

Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/5/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, may mắn song hành, làm đâu thắng đó, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp ôm chắc trong tay đúng 300 tỷ vào ngày 1/5/2026, tiền bạc 'đổ về như thác chảy', cuộc sống sung túc, hưởng trọn vinh hoa phú quý, dễ gặp được 'ý trung nhân'

3 con giáp ôm chắc trong tay đúng 300 tỷ vào ngày 1/5/2026, tiền bạc 'đổ về như thác chảy', cuộc sống sung túc, hưởng trọn vinh hoa phú quý, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/5/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/5/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Bảy 2/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 2/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Xuống phà khi chưa cập bến, một phụ nữ bị mỏ bàn phà đè tử vong

Xuống phà khi chưa cập bến, một phụ nữ bị mỏ bàn phà đè tử vong

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 1/5/2026, 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy', được Thần Tài soi chiếu nên tiền tài thăng hoa, vận mệnh đỏ thắm như son

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 1/5/2026, 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy', được Thần Tài soi chiếu nên tiền tài thăng hoa, vận mệnh đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 1/5/2026, 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Đúng hôm nay, thứ Sáu 1/5/2026, 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Danh tính 2 người tử vong trong vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mì, bánh bao

Danh tính 2 người tử vong trong vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mì, bánh bao

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Danh tính nam thanh niên nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội

Danh tính nam thanh niên nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 47 phút trước

Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/5/2026, 3 con giáp Phú Quý sáng chói, Phúc Lộc vây quanh, sự nghiệp thăng hoa, tiền vơi lại đầy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/5/2026, 3 con giáp Phú Quý sáng chói, Phúc Lộc vây quanh, sự nghiệp thăng hoa, tiền vơi lại đầy

Chân dung nữ quái làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Chân dung nữ quái làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xuống phà khi chưa cập bến, một phụ nữ bị mỏ bàn phà đè tử vong

Xuống phà khi chưa cập bến, một phụ nữ bị mỏ bàn phà đè tử vong

Danh tính 2 người tử vong trong vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mì, bánh bao

Danh tính 2 người tử vong trong vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mì, bánh bao

Danh tính nam thanh niên nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội

Danh tính nam thanh niên nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội

Quảng Ninh: Khởi tố chủ cơ sở dùng chất cấm kích thích giá đỗ

Quảng Ninh: Khởi tố chủ cơ sở dùng chất cấm kích thích giá đỗ

Chân dung nữ quái làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Chân dung nữ quái làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát nạn trong gang tấc

Ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát nạn trong gang tấc