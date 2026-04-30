Quảng Ninh: Khởi tố chủ cơ sở dùng chất cấm kích thích giá đỗ

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, xử lý tội phạm về an toàn thực phẩm năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện cơ sở của Nguyễn Văn Nam có biểu hiện nghi vấn. Lượng giá đỗ sản xuất tại đây nhiều bất thường, thời gian thu hoạch ngắn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 29-4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (39 tuổi, thường trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với UBND phường Quang Hanh đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở của Nam. Tại thời điểm kiểm tra, Nam đang ươm trồng hơn 1.000 kg giá đỗ trong giai đoạn nảy mầm.

Kết quả giám định mẫu giá đỗ của cơ sở này chào bán tại các chợ trên địa bàn phát hiện có chất cấm, không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 16 tuýp nhựa đựng chất lỏng trong suốt. Nam khai nhận số giá đỗ sản xuất từ ngày 14 đến 16-4-2026 đều được phun “nước kẹo” hòa tan để kích thích tăng trưởng, giúp giá đỗ to, đẹp mã và dễ tiêu thụ.

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định mẫu giá đỗ và chất lỏng trong 16 tuýp nhựa cho kết quả đều chứa chất 6-benzylaminopurine (6-BAP).

Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá nhiều cơ sở sản xuất giá đỗ quy mô lớn. Cụ thể theo báo Lao Động, từ 19h–21h ngày 8-4, Đội Chống buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh) đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 2 cơ sở tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên đang sử dụng hóa chất cấm để sản xuất giá đỗ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ cùng nhiều gói bột, tuýp chứa hóa chất và dụng cụ phục vụ sản xuất.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số giá đỗ trên đều chứa 6-benzylaminopurine – loại hóa chất cấm, có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng gan, thận, hệ thần kinh và làm tăng nguy cơ ung thư.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Ngô Thị Nhự (SN 1967) và Phạm Thị Quỳnh (SN 1973), cùng trú tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận dù biết đây là hóa chất cấm nhưng vẫn mua trôi nổi trên thị trường với giá từ 2.000–10.000 đồng/gói (2 gram) để sử dụng nhằm tăng lợi nhuận.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2025 đến nay, hai cơ sở này đã sản xuất, đưa ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ chứa hóa chất cấm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.