Phim của Chung Hán Lương đạt 31,4% thị phần Vân Hợp, nhưng nhận điểm điểm Douban vì lý do này

Sự chênh lệch giữa 31,4% thị phần và 5,4 điểm Douban vì thế không chỉ phản ánh câu chuyện riêng của một bộ phim, mà còn cho thấy khoảng cách ngày càng rõ giữa “phim hút view” và “phim được đánh giá cao” trên thị trường hiện nay.

Mật Ngữ Kỷ đang trở thành một trong những hiện tượng gây tranh cãi nhất của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026 khi đồng thời ghi nhận mức thị phần Vân Hợp 31,4%, dẫn đầu tuyệt đối trên đường đua phát sóng, nhưng lại chỉ nhận về 5,4 điểm Douban. Đây là một sự chênh lệch gây sốc giữa độ “hot” và chất lượng cảm nhận của khán giả.

Cụ thể, bộ phim phát sóng ngày 27/4 đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 với thị phần áp đảo, đạt hơn 53 triệu lượt xem/ngày, gấp đôi tác phẩm đứng thứ hai cùng thời điểm. Không chỉ vậy, độ nóng trên các nền tảng cũng bùng nổ khi chỉ số nội dung vượt mốc 28.000 điểm, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng trong nhiều ngày, thậm chí chủ đề trên mạng xã hội đạt gần 38 tỷ lượt xem. Những con số này đủ để biến Mật Ngữ Kỷ thành một “cú nổ” thương mại đúng nghĩa.

Thế nhưng, trái ngược với mức độ phủ sóng mạnh trên thị trường, điểm Douban 5,4 cho thấy một thực tế rõ ràng: bộ phim đang rơi vào trạng thái phân cực giữa hai nhóm khán giả. Một bộ phận người xem bị cuốn theo nhịp phim nhanh, tình tiết dồn dập, mang lại cảm giác “xem là cuốn”; trong khi nhóm còn lại liên tục chỉ ra các vấn đề về tính phi thực tế, mô-típ tổng tài cứu rỗi quen thuộc và hàng loạt tình huống thiếu logic trong kịch bản. 

Điểm đáng chú ý của Mật Ngữ Kỷ nằm ở cấu trúc kể chuyện theo hướng tăng tốc. Ngay từ những tập đầu, phim đã đẩy cao trào lên mức căng thẳng với biến cố hôn nhân, kéo theo chuỗi xung đột liên tiếp. Mỗi tập đều được thiết kế từ một đến hai nút thắt lớn, tạo ra dày đặc “điểm rơi cảm xúc” như ngoại tình, đấu đá nội bộ hay mâu thuẫn gia đình. Cách triển khai này giúp phim dễ tạo hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt phù hợp với thói quen xem nhanh và cắt clip.

Tuy nhiên, chính nhịp độ dồn dập đó lại khiến kịch bản bộc lộ hạn chế về logic và tính thuyết phục. Nhân vật nữ chính được xây dựng theo hướng “toàn năng”, liên tục giải quyết các tình huống phức tạp trong nhiều vai trò khác nhau, từ quản lý vận hành đến xử lý khủng hoảng, trong khi diễn biến câu chuyện ngày càng xa rời đời sống thực tế. Điều này khiến phim trở thành tâm điểm tranh luận về sự hợp lý trong xây dựng nhân vật và tình huống.

Chung Hán Lương vượt mặt Trương Lăng Hách với vai diễn tổng tài

Theo bảng xếp hạng nhiệt độ phim truyền hình trên nền tảng iQIYI, Mật Ngữ Kỷ do Chung Hán Lương đóng chính đã vươn lên vị trí số một, trong khi Trục Ngọc của Trương Lăng Hách lùi xuống hạng hai.

