Phim của Chung Hán Lương đạt 31,4% thị phần Vân Hợp, nhưng nhận điểm điểm Douban vì lý do này

Mật Ngữ Kỷ đang trở thành một trong những hiện tượng gây tranh cãi nhất của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026 khi đồng thời ghi nhận mức thị phần Vân Hợp 31,4%, dẫn đầu tuyệt đối trên đường đua phát sóng, nhưng lại chỉ nhận về 5,4 điểm Douban. Đây là một sự chênh lệch gây sốc giữa độ “hot” và chất lượng cảm nhận của khán giả.

Cụ thể, bộ phim phát sóng ngày 27/4 đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 với thị phần áp đảo, đạt hơn 53 triệu lượt xem/ngày, gấp đôi tác phẩm đứng thứ hai cùng thời điểm. Không chỉ vậy, độ nóng trên các nền tảng cũng bùng nổ khi chỉ số nội dung vượt mốc 28.000 điểm, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng trong nhiều ngày, thậm chí chủ đề trên mạng xã hội đạt gần 38 tỷ lượt xem. Những con số này đủ để biến Mật Ngữ Kỷ thành một “cú nổ” thương mại đúng nghĩa.