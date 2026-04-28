Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn

Ngụy Tiếu cực kỳ kín tiếng, không công khai chuyện tình cảm trước đó, cũng không tổ chức rình rang, chỉ lặng lẽ cùng bạn trai ngoài ngành đến cơ quan dân chính làm thủ tục. Mãi đến ngày 26.4, cô mới đăng ảnh cầm giấy đăng ký kết hôn lên mạng xã hội, kèm dòng chú thích đơn giản nhưng ấm áp.

Mới đây, nữ diễn viên Ngụy Tiếu mới đây đã âm thầm đi đăng ký kết hôn tại Cục Dân chính khu công nghệ cao Thành Đô. Đây vốn chỉ là một buổi đăng ký kết hôn giản dị, nhưng nhờ những hành động ấm áp của người bạn thân là Triệu Lộ Tư mà tin tức cô kết hôn đã lọt top xu hướng thịnh hành trên Weibo.

Điều gây bất ngờ hơn nữa là sự đồng hành trọn vẹn của Triệu Lộ Tư - được biết đến là bạn thân của Ngụy Tiếu. Để đi cùng Ngụy Tiếu trong ngày đăng ký kết hôn, Triệu Lộ Tư đã hủy lịch làm việc, từ nơi khác bay về Thành Đô. Hôm đó còn có người tình cờ gặp họ tại khu vực chờ của Cục Dân chính. Triệu Lộ Tư ăn mặc giản dị, khi bị nhận ra liền nhanh chóng đeo khẩu trang và rời đi một cách kín đáo.

Triệu Lộ Tư và Ngụy Tiếu chụp nhiều ảnh kỷ niệm cùng nhau. Trong ảnh, Ngụy Tiếu cầm giấy đăng ký kết hôn, nụ cười tràn đầy hạnh phúc, còn Triệu Lộ Tư tựa sát bên, gương mặt rạng rỡ mừng cho cô bạn thân. Ngoài ra, bức ảnh Triệu Lộ Tư bế bổng Ngụy Tiếu kiểu “công chúa” đã gây bão mạng xã hội.

Triệu Lộ Tư còn đăng bài chúc mừng. Cô hy vọng Ngụy Tiếu “không phải sẽ hạnh phúc, mà chắc chắn hạnh phúc”. Cô cũng viết: “Mình sẽ luôn luôn bảo vệ hạnh phúc của cậu, giống như khi cậu từng bảo vệ mình”.

Ngụy Tiếu cũng đáp lại trong phần bình luận: “Cảm ơn cậu, cảm ơn vì trong cuộc đời mình có cậu”, cho thấy mối quan hệ tình bạn sâu sắc suốt nhiều năm của hai người.

Triệu Lộ Tư và Ngụy Tiếu quen nhau từ năm 2019 khi cùng đóng phim “Trần Thiên Thiên trong lời đồn”. Trong bộ phim này, nhân vật Lâm Thất của Ngụy Tiếu và Trần Thiên Thiên của Triệu Lộ Tư là đối thủ, nhưng ngoài đời họ lại trở thành bạn thân, không giấu nhau điều gì.

Sau này, hai người còn hợp tác trong các phim “Vụng trộm không thể giấu” và “Hãy để tôi tỏa sáng”. Suốt nhiều năm, họ luôn đồng hành và bảo vệ nhau như chị em thân thiết.