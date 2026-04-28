Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn

Sao quốc tế 28/04/2026 17:32

Nữ diễn viên Ngụy Tiếu mới đây đã âm thầm đi đăng ký kết hôn tại Cục Dân chính khu công nghệ cao Thành Đô. Đây vốn chỉ là một buổi đăng ký kết hôn giản dị, nhưng nhờ những hành động ấm áp của người bạn thân là Triệu Lộ Tư mà tin tức cô kết hôn đã lọt top xu hướng thịnh hành trên Weibo.

Mới đây, nữ diễn viên Ngụy Tiếu mới đây đã âm thầm đi đăng ký kết hôn tại Cục Dân chính khu công nghệ cao Thành Đô. Đây vốn chỉ là một buổi đăng ký kết hôn giản dị, nhưng nhờ những hành động ấm áp của người bạn thân là Triệu Lộ Tư mà tin tức cô kết hôn đã lọt top xu hướng thịnh hành trên Weibo.

Ngụy Tiếu cực kỳ kín tiếng, không công khai chuyện tình cảm trước đó, cũng không tổ chức rình rang, chỉ lặng lẽ cùng bạn trai ngoài ngành đến cơ quan dân chính làm thủ tục. Mãi đến ngày 26.4, cô mới đăng ảnh cầm giấy đăng ký kết hôn lên mạng xã hội, kèm dòng chú thích đơn giản nhưng ấm áp.

Điều gây bất ngờ hơn nữa là sự đồng hành trọn vẹn của Triệu Lộ Tư - được biết đến là bạn thân của Ngụy Tiếu. Để đi cùng Ngụy Tiếu trong ngày đăng ký kết hôn, Triệu Lộ Tư đã hủy lịch làm việc, từ nơi khác bay về Thành Đô. Hôm đó còn có người tình cờ gặp họ tại khu vực chờ của Cục Dân chính. Triệu Lộ Tư ăn mặc giản dị, khi bị nhận ra liền nhanh chóng đeo khẩu trang và rời đi một cách kín đáo.

Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn - Ảnh 1

Triệu Lộ Tư và Ngụy Tiếu chụp nhiều ảnh kỷ niệm cùng nhau. Trong ảnh, Ngụy Tiếu cầm giấy đăng ký kết hôn, nụ cười tràn đầy hạnh phúc, còn Triệu Lộ Tư tựa sát bên, gương mặt rạng rỡ mừng cho cô bạn thân. Ngoài ra, bức ảnh Triệu Lộ Tư bế bổng Ngụy Tiếu kiểu “công chúa” đã gây bão mạng xã hội.

Triệu Lộ Tư còn đăng bài chúc mừng. Cô hy vọng Ngụy Tiếu “không phải sẽ hạnh phúc, mà chắc chắn hạnh phúc”. Cô cũng viết: “Mình sẽ luôn luôn bảo vệ hạnh phúc của cậu, giống như khi cậu từng bảo vệ mình”.

Ngụy Tiếu cũng đáp lại trong phần bình luận: “Cảm ơn cậu, cảm ơn vì trong cuộc đời mình có cậu”, cho thấy mối quan hệ tình bạn sâu sắc suốt nhiều năm của hai người.

Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn - Ảnh 2

Triệu Lộ Tư và Ngụy Tiếu quen nhau từ năm 2019 khi cùng đóng phim “Trần Thiên Thiên trong lời đồn”. Trong bộ phim này, nhân vật Lâm Thất của Ngụy Tiếu và Trần Thiên Thiên của Triệu Lộ Tư là đối thủ, nhưng ngoài đời họ lại trở thành bạn thân, không giấu nhau điều gì.

Sau này, hai người còn hợp tác trong các phim “Vụng trộm không thể giấu” và “Hãy để tôi tỏa sáng”. Suốt nhiều năm, họ luôn đồng hành và bảo vệ nhau như chị em thân thiết.

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026

Mới đây, Triệu Lộ Tư tham gia livestream quảng bá cho nhãn hàng đại diện. Nhưng điều khiến khán giả bàn luận sôi nổi về Triệu Lộ Tư hơn cả ngoại hình, chính là thông tin phim mới mà cô tiết lộ trong sự kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật

Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật

Loạt ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư 'gây sốt'

Loạt ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư 'gây sốt'

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Vì sao mọi món đồ Triệu Lộ Tư diện đều có khả năng tạo nên cơn sốt?

Vì sao mọi món đồ Triệu Lộ Tư diện đều có khả năng tạo nên cơn sốt?

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?