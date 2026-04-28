Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn

Sao quốc tế 28/04/2026 17:32

Nữ diễn viên Ngụy Tiếu mới đây đã âm thầm đi đăng ký kết hôn tại Cục Dân chính khu công nghệ cao Thành Đô. Đây vốn chỉ là một buổi đăng ký kết hôn giản dị, nhưng nhờ những hành động ấm áp của người bạn thân là Triệu Lộ Tư mà tin tức cô kết hôn đã lọt top xu hướng thịnh hành trên Weibo.

Ngụy Tiếu cực kỳ kín tiếng, không công khai chuyện tình cảm trước đó, cũng không tổ chức rình rang, chỉ lặng lẽ cùng bạn trai ngoài ngành đến cơ quan dân chính làm thủ tục. Mãi đến ngày 26.4, cô mới đăng ảnh cầm giấy đăng ký kết hôn lên mạng xã hội, kèm dòng chú thích đơn giản nhưng ấm áp.

Điều gây bất ngờ hơn nữa là sự đồng hành trọn vẹn của Triệu Lộ Tư - được biết đến là bạn thân của Ngụy Tiếu. Để đi cùng Ngụy Tiếu trong ngày đăng ký kết hôn, Triệu Lộ Tư đã hủy lịch làm việc, từ nơi khác bay về Thành Đô. Hôm đó còn có người tình cờ gặp họ tại khu vực chờ của Cục Dân chính. Triệu Lộ Tư ăn mặc giản dị, khi bị nhận ra liền nhanh chóng đeo khẩu trang và rời đi một cách kín đáo.

Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn - Ảnh 1

Triệu Lộ Tư và Ngụy Tiếu chụp nhiều ảnh kỷ niệm cùng nhau. Trong ảnh, Ngụy Tiếu cầm giấy đăng ký kết hôn, nụ cười tràn đầy hạnh phúc, còn Triệu Lộ Tư tựa sát bên, gương mặt rạng rỡ mừng cho cô bạn thân. Ngoài ra, bức ảnh Triệu Lộ Tư bế bổng Ngụy Tiếu kiểu “công chúa” đã gây bão mạng xã hội.

Triệu Lộ Tư còn đăng bài chúc mừng. Cô hy vọng Ngụy Tiếu “không phải sẽ hạnh phúc, mà chắc chắn hạnh phúc”. Cô cũng viết: “Mình sẽ luôn luôn bảo vệ hạnh phúc của cậu, giống như khi cậu từng bảo vệ mình”.

Ngụy Tiếu cũng đáp lại trong phần bình luận: “Cảm ơn cậu, cảm ơn vì trong cuộc đời mình có cậu”, cho thấy mối quan hệ tình bạn sâu sắc suốt nhiều năm của hai người.

Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn - Ảnh 2

Triệu Lộ Tư và Ngụy Tiếu quen nhau từ năm 2019 khi cùng đóng phim “Trần Thiên Thiên trong lời đồn”. Trong bộ phim này, nhân vật Lâm Thất của Ngụy Tiếu và Trần Thiên Thiên của Triệu Lộ Tư là đối thủ, nhưng ngoài đời họ lại trở thành bạn thân, không giấu nhau điều gì.

Sau này, hai người còn hợp tác trong các phim “Vụng trộm không thể giấu” và “Hãy để tôi tỏa sáng”. Suốt nhiều năm, họ luôn đồng hành và bảo vệ nhau như chị em thân thiết.

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026

Mới đây, Triệu Lộ Tư tham gia livestream quảng bá cho nhãn hàng đại diện. Nhưng điều khiến khán giả bàn luận sôi nổi về Triệu Lộ Tư hơn cả ngoại hình, chính là thông tin phim mới mà cô tiết lộ trong sự kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật

Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật

Loạt ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư 'gây sốt'

Loạt ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư 'gây sốt'

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Vì sao mọi món đồ Triệu Lộ Tư diện đều có khả năng tạo nên cơn sốt?

Vì sao mọi món đồ Triệu Lộ Tư diện đều có khả năng tạo nên cơn sốt?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 29/4/2026

3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 29/4/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn

Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Diễn xuất đánh giá cao, phim mới của Nhậm Gia Luân vẫn 'bị chê' vì điều này

Diễn xuất đánh giá cao, phim mới của Nhậm Gia Luân vẫn 'bị chê' vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Châu Kiệt Luân lên tiếng về chuyện mua dinh thự tại Australia đứng tên bố vợ

Châu Kiệt Luân lên tiếng về chuyện mua dinh thự tại Australia đứng tên bố vợ

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Trương Lăng Hách gây lo lắng khi ngã gục, không thể tự đứng dậy trên phim trường

Trương Lăng Hách gây lo lắng khi ngã gục, không thể tự đứng dậy trên phim trường

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Nam đạo diễn nổi tiếng sắp hầu toà vì tạt mắm tép pha sơn vào nhà con nợ

Nam đạo diễn nổi tiếng sắp hầu toà vì tạt mắm tép pha sơn vào nhà con nợ

Hậu trường 1 giờ 49 phút trước
NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Bé trai bị điện giật tại lễ hội té nước, một chiến sĩ CSGT lao vào dòng người 'gây sốt'

Bé trai bị điện giật tại lễ hội té nước, một chiến sĩ CSGT lao vào dòng người 'gây sốt'

Đời sống 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận hưng thịnh, giàu có an khang, gia đình sung túc

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận hưng thịnh, giàu có an khang, gia đình sung túc

Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt sát đường ray khi tàu sắp đến

Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt sát đường ray khi tàu sắp đến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn xuất đánh giá cao, phim mới của Nhậm Gia Luân vẫn 'bị chê' vì điều này

Diễn xuất đánh giá cao, phim mới của Nhậm Gia Luân vẫn 'bị chê' vì điều này

Châu Kiệt Luân lên tiếng về chuyện mua dinh thự tại Australia đứng tên bố vợ

Châu Kiệt Luân lên tiếng về chuyện mua dinh thự tại Australia đứng tên bố vợ

Trương Lăng Hách gây lo lắng khi ngã gục, không thể tự đứng dậy trên phim trường

Trương Lăng Hách gây lo lắng khi ngã gục, không thể tự đứng dậy trên phim trường

Thang Duy mang thai ở tuổi 46, sống kín tiếng bên chồng Hàn Quốc

Thang Duy mang thai ở tuổi 46, sống kín tiếng bên chồng Hàn Quốc

'Bao Thanh Thiên' Kim Siêu Quần hạnh phúc bên vợ kém 23 tuổi dù không con cái

'Bao Thanh Thiên' Kim Siêu Quần hạnh phúc bên vợ kém 23 tuổi dù không con cái

'Băng hồ trọng sinh' của Lý Quân Nhuệ giảm điểm Douban, thất bại toàn diện

'Băng hồ trọng sinh' của Lý Quân Nhuệ giảm điểm Douban, thất bại toàn diện