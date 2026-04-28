Danh tính cô gái 19 tuổi suy thận cấp sau 2 tuần uống trà giảm cân mua trên mạng

Người nhà cho biết, N. bị tiểu đường type 1 từ 4 năm trước, vẫn dùng thuốc điều trị theo đơn của bác sĩ, gần đây có uống thêm một loại trà giảm cân mua trên mạng. Sau khi các chỉ số sinh hiệu ổn định, người bệnh được chuyển về điều trị tại khoa Nội tiết – Đái tháo đường.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, sau 2 tuần mệt mỏi, buồn nôn, chán ăn, tim đập nhanh, N. (19 tuổi, TP.HCM) đột nhiên lả người, ngất xỉu, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Sơn Hòa – quận Tân Bình cũ, TP.HCM) cấp cứu. Lúc này, mức độ lọc cầu thận giảm còn dưới 60ml/ph, kali máu và men gan tăng cao, đường huyết rất cao, được chẩn đoán suy thận cấp, có dấu hiệu suy gan. Người bệnh được nhanh chóng bù nước, truyền insulin kết hợp glucose để giảm đường huyết và kali, điều hòa điện giải.

“Tôi mua một hộp, bên trong có những túi trà, ghi thành phần là hoa quả sấy khô, nguồn gốc tự nhiên, pha nước nóng có mùi vị gần giống như trái cây. Uống xong thì không có cảm giác thèm ăn”, N. chia sẻ.

ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh, khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết người bệnh chia sẻ gần đây ăn uống ngon miệng nên tăng khoảng 5kg. Bị bạn bè chê béo, N. đã tự tìm hiểu các sản phẩm giảm cân trên mạng và quyết định mua một loại trà được quảng cáo an toàn cho người tiểu đường.

Uống được 2 tuần, N. giảm 3kg nhưng rất mệt, khát nước nhưng tiểu rất ít, đầy bụng, tim đập nhanh, khó thở, cuối cùng lả đi, mất ý thức, phải nhập viện cấp cứu

Cô gái suy thận sau khi uống trà giảm cân, điều trị tại TPHCM - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, N. bị tiểu đường type 1 – một bệnh tự miễn mạn tính, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm nên phá hủy tế bào sản xuất insulin của tuyến tụy. N. phải phụ thuộc vào nguồn insulin đưa từ ngoài cơ thể vào suốt đời.

Người bị tiểu đường type 1 nếu không kiểm soát tốt đường huyết có thể bị các biến chứng nguy hiểm như đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, đặc biệt dễ gây tổn thương cho các mạch máu tại thận, dần dần khiến người bệnh bị suy thận hoặc không thể phục hồi bệnh thận giai đoạn cuối.

Sử dụng trà giảm cân không rõ nguồn gốc, không rõ thành phần, có thể bên trong chứa các chất có hại cho cơ thể gây cảm giác no, chán ăn nhưng ảnh hưởng đến tim mạch, tăng nguy cơ đột quỵ nhất là với người bệnh tiểu đường; hoặc có bổ sung thêm phenolphthalein từng được dùng làm thuốc nhuận tràng, nhưng bị cấm vì nguy cơ gây ung thư, rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng, rối loạn điện giải.

Dùng các sản phẩm, thuốc giảm cân, không rõ nguồn gốc, chứa chất cấm sẽ gây nhiều biến chứng nghiêm trọng như suy kiệt, suy gan thận, teo mật, sốc phản vệ, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tổn thương não, xuất huyết dạ dày, suy gan, thận, rối loạn điện giải, sốc phản vệ. “Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong”, bác sĩ Linh nói.

N. được theo dõi sát lượng đường huyết và các chỉ số kali, men gan. Cùng với bù dịch, insulin kiểm soát lượng đường trong máu và điều trị triệu chứng, hạn chế tối đa các tổn thương cho gan. Do được phát hiện và xử lý kịp thời nên người bệnh không bị tổn thương về não.

Bác sĩ Linh cho biết, người bệnh tiểu đường type 1 muốn giảm cân, nhất thiết phải có sự kiểm tra và chỉ định điều trị của bác sĩ tại bệnh viện, tránh những biến chứng nguy hiểm do không kiểm soát tốt đường huyết.

“Dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhịn ăn uống thái quá để giảm cân đều là những biện pháp cực đoan, không những không giảm mỡ mà còn gây mất nước, tiêu chảy, chán ăn, ảnh hưởng đến tim mạch, thần kinh, làm gia tăng nguy cơ tiến triển nặng hơn các bệnh nền đang có”, bác sĩ Linh khuyến cáo.