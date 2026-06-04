Thuốc tiêm ung thư khiến khối u biến mất sau vài tuần có giá bao nhiêu?

Sức khỏe 04/06/2026 11:23

Amivantamab - thuốc ung thư đang gây sốt truyền thông quốc tế với thông tin giúp khối u "biến mất" - đã có mặt ở Việt Nam với mức chi phí điều trị tới hàng tỷ đồng.

 

Theo thông tin từ VOV, Amivantamab là kháng thể đặc hiệu kép tác động đồng thời lên hai đích sinh học EGFR và MET - những con đường tín hiệu liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư.

Đây là thuốc điều trị đích được phát triển bằng công nghệ sinh học hiện đại, không phải thuốc nam, thực phẩm chức năng hay phương pháp có thể áp dụng cho mọi loại ung thư.

Tại Việt Nam, thuốc được cấp số đăng ký lưu hành dưới dạng lọ truyền tĩnh mạch 350 mg/7 ml. Trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, amivantamab hiện được chỉ định cho một số nhóm bệnh nhân có đột biến EGFR nhất định như EGFR exon 20 insertion hoặc EGFR exon 19 deletion/L858R trong những bối cảnh điều trị cụ thể.

Điều đó đồng nghĩa không phải mọi bệnh nhân ung thư phổi đều có thể sử dụng thuốc này.

Sự quan tâm của dư luận xuất phát từ nghiên cứu OrigAMI-4 vừa được công bố trên Tạp chí Ung thư Lâm sàng Mỹ (Journal of Clinical Oncology).

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của amivantamab dạng tiêm dưới da ở bệnh nhân ung thư đầu cổ tế bào vảy tái phát hoặc di căn, không liên quan đến HPV, sau khi đã thất bại với hóa trị và liệu pháp miễn dịch. Đây là nhóm bệnh nhân có tiên lượng xấu và lựa chọn điều trị còn hạn chế.

Kết quả trên 102 bệnh nhân cho thấy tỷ lệ đáp ứng khách quan đạt 42%. Trong đó, 15% bệnh nhân có đáp ứng hoàn toàn, nghĩa là khối u không còn phát hiện được trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Khoảng 27% bệnh nhân có đáp ứng một phần với kích thước khối u giảm đáng kể. Thời gian sống thêm không bệnh tiến triển trung vị đạt 6,8 tháng.

Theo bác sĩ Cường, đây là bước tiến đáng ghi nhận trong điều trị ung thư đầu cổ giai đoạn muộn. Tuy nhiên, người bệnh cần hiểu đúng bản chất của các số liệu nghiên cứu.

Trước hết, việc khối u biến mất trên phim chụp không đồng nghĩa bệnh đã được chữa khỏi hoàn toàn. Các tế bào ung thư ở mức độ vi thể vẫn có thể tồn tại trong cơ thể và gây tái phát sau này.

Bên cạnh đó, thời gian kiểm soát bệnh vẫn có giới hạn. Chỉ số sống thêm không bệnh tiến triển trung vị 6,8 tháng cho thấy sau khoảng thời gian này, một nửa số bệnh nhân trong nghiên cứu xuất hiện dấu hiệu bệnh tiến triển trở lại.

Vì vậy, amivantamab giúp kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống, nhưng chưa thể được xem là thuốc chữa khỏi ung thư.

Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu OrigAMI-4 chỉ áp dụng cho nhóm bệnh nhân ung thư đầu cổ tế bào vảy không liên quan HPV. Không thể suy diễn rằng thuốc sẽ mang lại hiệu quả tương tự cho các bệnh ung thư khác như ung thư gan, dạ dày, đại trực tràng hay vú.

Thuốc tiêm ung thư khiến khối u biến mất sau vài tuần có giá bao nhiêu? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Dân trí, BS Duy Anh cho biết, amivantamab thực tế không phải là một loại thuốc hoàn toàn mới trên thế giới. Thuốc đã được phê duyệt tại nhiều quốc gia cho một số nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ mang đột biến EGFR đặc hiệu.

Tại Việt Nam, thuốc cũng đã được triển khai tại một số cơ sở điều trị ung thư lớn, chủ yếu trong điều trị ung thư phổi theo đúng chỉ định được phê duyệt. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân tiếp cận được liệu pháp này hiện chưa nhiều.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất là chi phí điều trị.

Chi phí điều trị bằng amivantamab có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, thậm chí khoảng 1,4 tỷ đồng trong 3 tháng đầu điều trị tùy cân nặng, liều dùng, phác đồ và các chương trình hỗ trợ thuốc.

"Thuốc có 2 loại, liều dùng với bệnh nhân dưới 80kg sẽ tốn khoảng 400 triệu đồng cho lần truyền đầu, mỗi lần truyền sau có chi phí khoảng 200 triệu đồng. Mỗi 2 tuần sẽ truyền 1 lần. Với các bệnh nhân trên 80kg sẽ tốn nhiều hơn.

Với các thuốc sinh học thế hệ mới, thách thức không chỉ nằm ở hiệu quả điều trị mà còn ở khả năng tiếp cận. Chi phí là gánh nặng rất lớn với nhiều gia đình bệnh nhân ung thư", BS Duy Anh cho biết.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng người bệnh không nên tự tìm mua hoặc đặt kỳ vọng quá lớn sau khi đọc các thông tin trên mạng xã hội. Việc sử dụng thuốc cần dựa trên chẩn đoán xác định, xét nghiệm đột biến gen và đánh giá kỹ lưỡng của bác sĩ chuyên khoa.

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