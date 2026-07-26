Rau xương cá còn có tên gọi khác là rau hến hay cây phồn lâu. Đây là một loại cây thuộc họ Cẩm chướng. Chúng thường mọc dại phổ biến tại các khu rừng hoang ẩm. Lá của rau hến rất mềm, mọc đối nhau, tạo nên hình trái tim ở gốc và nhọn ở phần đầu. Lá của cây rộng khoảng 2cm, dài 2.5cm, gân giữa và gân 3 hiện rõ nhất. Lá trên thường không có cuống trong khi lá dưới có.

Hoa của rau xương cá có màu trắng rất đẹp. Hoa nở ở ngọn và kẽ lá. Chúng tạo thành từng chùm nhưng đôi khi chỉ mọc mỗi một bông. Hoa của cây có 5 răng, 2 lá đài và lông ở phía sau mặt lưng. Cánh của hoa chẻ đôi sâu tạo nên 2 thùy hẹp. Quả nang của rau hến có dạng hình cầu nón và nứt thành 10 mảnh vỡ. Mặt khác, hạt có hình thận. Đến mùa ra hoa, cây thường cho quả vào khoảng tháng 3 - 5.

Hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc: Trong y học cổ truyền, rau xương cá thường được dùng với mục đích thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Điều này phần nào liên quan đến việc bổ sung nước, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa từ thực vật. Về mặt sinh lý, cơ thể có cơ chế thải độc tự nhiên thông qua gan và thận. Việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ giảm gánh nặng cho các cơ quan này, từ đó góp phần duy trì trạng thái cân bằng trong cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa: Nhờ chứa chất xơ, loại rau này giúp kích thích nhu động ruột, từ đó giảm tình trạng táo bón và đầy bụng. Ngoài ra, việc bổ sung rau xanh nói chung còn giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột – yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Một số nghiên cứu bước đầu về thực vật cho thấy các hợp chất tự nhiên có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể. Tuy nhiên, với rau xương cá, dữ liệu khoa học hiện nay còn hạn chế. Vì vậy, người bệnh đái tháo đường không nên sử dụng loại rau này thay thế thuốc điều trị mà chỉ nên xem như một phần của chế độ ăn lành mạnh.

Tăng cường sức đề kháng: Chế độ ăn giàu rau xanh, trong đó có rau xương cá, có thể góp phần cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa cho cơ thể. Theo World Health Organization, việc duy trì chế độ ăn đa dạng, giàu rau củ là yếu tố quan trọng giúp nâng cao sức đề kháng và phòng ngừa bệnh tật.

Cách sử dụng rau xương cá trong đời sống hằng ngày

Nấu canh: Đây là cách chế biến phổ biến nhất. Rau xương cá có thể nấu cùng tôm, cua đồng, cá đồng, thịt nạc... Món canh có vị thanh mát, dễ ăn và phù hợp trong những ngày thời tiết nóng bức.

Ảnh minh họa: Internet

Luộc hoặc xào: Ngọn non và lá non của rau xương cá có thể được chế biến thành nhiều món ăn đơn giản như rau luộc chấm nước mắm, rau xào tỏi, rau xào thịt nạc... Những món ăn này vừa giúp đa dạng thực đơn vừa bổ sung thêm chất xơ và vitamin cho cơ thể.

Dùng làm nước uống: Một số địa phương, người dân thường dùng rau xương cá tươi hoặc phơi khô để nấu nước uống.

Thông thường, dùng khoảng 20–30g rau tươi đã rửa sạch, đun với nước rồi sử dụng trong ngày với mục đích giải khát và hỗ trợ lợi tiểu. Tuy nhiên, không nên dùng nước rau xương cá thay hoàn toàn nước lọc hoặc sử dụng kéo dài với lượng lớn khi chưa có tư vấn chuyên môn.