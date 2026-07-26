Loại quả được thế giới tôn vinh là 'siêu trái cây': Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh

Dinh dưỡng 26/07/2026 05:00

Thanh long là một loại trái cây nhiệt đới giàu giá trị dinh dưỡng. Nhiều bằng chứng cho thấy loại quả này có thể mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đáng quý, chẳng hạn như bổ sung chất chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cho cơ thể.

Thanh long là một loại quả mọc trên cây xương rồng Hylocereus, hay còn được gọi là nữ hoàng Honolulu – một loài cây có hoa chỉ nở vào ban đêm. Cây thanh long có nguồn gốc từ Trung Mỹ và miền nam Mexico. Hiện nay, quả thanh long được trồng chủ yếu ở các vùng nhiệt đới trên thế giới.

Loại quả được thế giới tôn vinh là 'siêu trái cây': Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn bên ngoài, quả thanh long có màu hồng với những chiếc lá xanh trông giống như gai mọc lên thân quả. Phần ruột thanh long thường có màu trắng hoặc đỏ cùng với những hạt màu đen điểm xuyết. Mặc dù quả thanh long có thể trông khá kỳ lạ, nhưng hương vị của nó rất đặc trưng. Một số người đã mô tả hương vị của thanh long là sự giao thoa giữa quả kiwi, dưa hấu và lê.

Công dụng của quả thanh long 

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón: Hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bónHàm lượng chất xơ dồi dào trong quả thanh long đóng vai trò như một chiếc "chổi quét" làm sạch đường ruột, giúp tăng cường nhu động ruột và phòng ngừa chứng táo bón vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, thanh long còn chứa carbohydrate oligosaccharide - một loại prebiotic (thức ăn cho lợi khuẩn), giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, từ đó cải thiện hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Loại quả được thế giới tôn vinh là 'siêu trái cây': Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát đường huyết, tốt cho người tiểu đường: Đối với những người đang chung sống với bệnh tiểu đường tuýp 2, thanh long là một lựa chọn trái cây tuyệt vời nhờ khả năng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu cho thấy chất xơ và các hợp chất sinh học trong thanh long giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, đồng thời hỗ trợ tái tạo các tế bào tuyến tụy sản sinh insulin.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol: Những hạt nhỏ màu đen bên trong quả thanh long chứa rất nhiều axit béo thiết yếu như Omega-3 và Omega-9, những chất béo lành mạnh cực kỳ tốt cho hệ tim mạch. Chất béo này kết hợp cùng hàm lượng chất xơ cao giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và cao huyết áp.

Bổ máu, ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt: Thanh long là một trong số ít những loại trái cây tươi có chứa hàm lượng sắt tự nhiên tương đối cao cho cơ thể. Sắt là thành phần cốt lõi để sản xuất hemoglobin, giúp vận chuyển oxy đi nuôi khắp cơ thể, do đó ăn thanh long sẽ giúp bạn phòng ngừa và cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Loại quả được thế giới tôn vinh là 'siêu trái cây': Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng thon gọn: Nếu bạn đang thắc mắc "ăn thanh long có giảm cân không" thì câu trả lời chắc chắn là có, bởi loại quả này có hàm lượng calo thấp nhưng lại cực kỳ mọng nước. Chất xơ trong thanh long tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn vặt, giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày mà vẫn đủ chất.

Cách ăn thanh long đúng và an toàn

Để ăn thanh long đúng và an toàn, bạn nên lưu ý một số nguyên tắc sau:

Rửa sạch vỏ trước khi bổ: Tránh vi khuẩn hoặc thuốc bảo vệ thực vật từ vỏ lây sang phần ruột.

Ăn ngay sau khi cắt: Thanh long dễ bị oxy hóa và nhiễm khuẩn nếu để quá lâu ngoài không khí.

Không ăn quá nhiều trong một lần: Dù tốt cho sức khỏe, thanh long có tính hàn, ăn quá mức có thể gây tiêu chảy.

Loại quả được thế giới tôn vinh là 'siêu trái cây': Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp đa dạng trong khẩu phần ăn: Dùng kèm với các loại trái cây khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Tránh ăn lúc bụng đói: Người có dạ dày yếu nên ăn sau bữa ăn chính để tránh kích ứng niêm mạc dạ dày.

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